Durant el procediment de depuració s'extraurà fòsfor per a adobs i bioplàstics

L'investigador principal del projecte, Joan Baeza, del departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, va assegurar que els experiments que fins ara s'havien fet en laboratoris es traslladen a una escala més gran a Manresa. D'aquí sortiran les noves depuradores que a més a més de tractar aigües residuals generaran nous productes mitjançant processos bioquímics.

«La idea d'aquests nous tractaments és la de transformar el que fins ara només és un sistema de tractament d'alguna cosa». En aquest cas, aigua.

Al mateix temps que es depura se n'extrauran fangs amb un alt contingut de bioplàstics, material per a usos industrials com la indústria de l'automòbil. De l'aigua residual també se'n traurà fòsfor, que es pot destinar a adob agrícola, un nutrient de la terra que cada cop és més escàs. Així mateix s'estudia que hi hagi un consum energètic de la depuradora inferior a l'actual mitjançant un procés bioquímic.

«Tenim dos anys d'experimentació», va afirmar Baeza. «Si el sistema funciona bé es podrà pensar en nous dissenys de plantes depuradores que incorporin aquesta tecnologia».

El projecte d'investigació es va començar a gestar temps enrere. Fa un any ja es va dur a terme la preinstal·lació i disseny de la planta pilot, que és al mig de la depuradora. Estarà en funcionament els dos pròxims anys. I l'últim serà per extreure'n conclusions i fer-ne difusió, va explicar el director d'Operacions d'Aigües de Manresa, Ricard Tomàs.

Va comentar que el projecte es porta a terme a la capital del Bages perquè els ho va proposar l'Autònoma. «No és la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que fem coses conjuntament».