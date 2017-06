Una inversió al Bages de més de 10 milions

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, va aprofitar la convocatòria d'ahir per posar en relleu les inversions a la comarca del Bages. Va recordar que la Generalitat té 35 milions per invertir en totes les carreteres de Catalunya i que, enguany, als 1,9 de les obres a la carretera de Viladordis se n'hi han d'afegir més de vuit. «Mig milió d'euros que es licitarà entre una setmana i quinze dies per millorar la travessera de Castellgalí, que és una actuació de seguretat a la C-55 molt reivindicada pel Bages i per l'alcalde de Castellgalí». També va avançar que «la propera setmana començarà una obra molt important de seguretat, també a la C-55, que és un nou 2+1 [dos carrils per a un sentit i un per a l'altre] entre Collbató i l'Aeri, que són pràcticament 3 milions d'euros; i el mes vinent licitarem una nova obra a la C-55, entre l'Aeri i Castellbell i el Vilar, d'un nou 2+1, de 5 milions més».

Font va insistir que, «tot i que pugui semblar un compromís modest comparat amb les dècades prodigioses en què es podien invertir molts milions per a la millora de les nostres carreteres, si es posa en la perspectiva de la capacitat d'inversió que té la Generalitat, aquest compromís no es pot posar en dubte», i que l'obra presentada ahir n'és un exemple.