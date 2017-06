El servei de radioteràpia a Sant Joan de Déu atén 410 pacients el seu primer any

Ara fa un any que es va posar en marxa el servei de radioteràpia a l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Durant aquest temps 410 pacients hi han rebut tractament. Fins ara s´havien de desplaçar, primer a Barcelona, i des del 2014 a l´hospital de Terrassa. Precisament és el Consorci Sanitari de Terrassa qui presta el servei a Manresa amb un model d´assistència descentralitzada.

L´aparell de radioteràpia de Manresa, un accelerador lineal, té capacitat per atendre 450 pacients l´any. Els primers 12 mesos, es va posar en marxa el juny de l´any passat, el servei n´ha atès 410, «tenint en compte que quan vam començar no es va fer a ple rendiment», explica el cap del servei, Josep Soler. Tots són pacients de l´àrea sanitària de les comarques centrals que cobreix la Fundació Althaia, «que poden rebre tractament a prop del seu domicili», destaca, cosa que fins ara no passava.

Això va associat a un altre fet destacable, segons la seva opinió. I és que hi hagi servei i professionals mèdics especialistes en radioteràpia al comitè oncològic d´Althaia, que és on es prenen decisions com el tractament que ha de rebre un pacient malalt de càncer. «La qualitat assistencial que es dóna a la població oncològica augmenta», afirma Soler. També permet sincronitzar visites, evitar duplicitats i coordinar els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. «Els tres grans beneficis són per un costat el tractament, la presència de l´especialista i la coordinació dels tractaments oncològics», remarca.

El servei de radioteràpia va començar amb dos metges, un radiofísic i un dosimetrista. Des que es va posar en marxa s´han contractat dos professionals més. Actualment n´hi ha 13 al servei. Ara per ara «la plantilla està estabilitzada perquè ja anem a velocitat de creuer. A més a més la majoria d´especialistes són del territori», fa notar.



Una nova tècnica



Una altra de les novetats del servei que s´ha posat en marxa recentment és una nova tècnica anomenada radioteràpia volumètrica. El feix de la radiació s´adapta a la forma geomètrica del tumor. «El tumor no és una bola rodona. Creix i pot fer-ho per un costat o un altre», explica Soler. «Amb aquesta tècnica el feix adopta la forma del tumor. És una tècnica molt nova, tot i que s´acabarà estandarditzant d´aquí a uns anys perquè la tecnologia avança ràpidament. Soler afirma que l´avantatge de la radioteràpia volumètrica és que la radiació es concentra al voltant del tumor, tot i que aquest tingui una geometria irregular, i no en òrgans sensibles que hi pugui haver al costat. «La radiació al tumor és la mateixa, però no als òrgans del costat, amb la qual cosa el risc de toxicitat és molt menor».

Tot i així hi ha tècniques que l´accelerador lineal de Manresa no té en marxa i això fa que hi hagi una vintena de pacients que s´hagin de continuar desplaçant a Terrassa. «Tenim un servei jove», assegura Soler. Es tracta de determinats casos de l´especialitat d´otorrinolaringologia i una tècnica específica per a càncer de pulmó.

A Terrassa també disposen d´un accelerador amb una taula que pot corregir errors de rotació i translació. Es fa servir, per exemple, en pacients obesos que un cop instal·lats per rebre la radiació poden bascular. La taula ho corregeix perquè la radicació es dirigeixi al punt asse-nyalat. Hi ha pacients de les comarques centrals que per aquest motiu també han rebut tractament a Ter-rassa. En opinió de Soler, l´accelerador de Manresa és dels tecnològicament més avançats. Permet fer TAC i radiografies per verificar el posicionament del pacient, però el servei, insisteix, «és jove».