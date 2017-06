El túnel del carrer Indústria de Manresa estarà 2 mesos tallat a partir de dilluns

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa iniciaran el dilluns 26 de juny les obres d'impermeabilització del pas inferior de les vies de FGC al carrer Indústria, sota el triangle ferroviari de l'Estació Manresa-Alta, una actuació que té una durada prevista de dos mesos i un pressupost total de 239.552 euros. Al túnel hi havia hagut despreniments del sostre.

L'objectiu dels treballs es resoldre l'estat d'aquest túnel, que pateix importants patologies a causa de les nombroses filtracions d'aigua que es produeixen per les juntes de l'estructura. L'actuació prevista consisteix en la impermeabilització de les juntes de la part superior de l'estructura (zona de vies) i la reparació de patologies i sanejament de l'estructura, des de la zona inferior del pas.

Alguns dels treballs d'impermeabilització previstos a la part superior (vies) ja es van realitzar els dies 21 i 22 de maig aprofitant un tall de servei realitzat pels Ferrocarrils per a l'execució d'una actuació de renovació de vies.

Pel que fa a l'actuació a la part inferior del túnel, que va ser construït el 1986, l'Ajuntament de Manresa retirarà l'enllumenat i la instal·lació elèctrica associada per permetre els treballs de sanejament de l'estructura interior i es compromet, un cop acabats els treballs, a millorar, si s'escau, l'enllumenat, l'aspecte dels paraments interns, els elements de la urbanització així com la neteja i la pintura.



132 metres de longitud



Amb motiu d'aquest treballs es tallarà al trànsit de vehicles i vianants el túnel, entre els carrers Sant Antoni Maria Claret i l'Avinguda Bases de Manresa, així com la sortida de vehicles de transport públic de viatgers de l'Estació d'Autobusos en direcció túnel.

Com a ruta alternativa per als desplaçaments en direcció Avinguda de les Bases i carrers de l'entorn es recomana fer-ho a través de la plaça Prat dela Riba. Aquestaactuació s'inicia en aquests moments ja que són les setmanes en què hi ha un menor volum de vehicles als carrers de la ciutat.

En la presentació d'aquest migdia hi ha participat Josep Comellas, responsable d'Infraestructures de Ferrocarrils de la Generalitat, que ha explicat en què consisteix l'actuació; i els regidors d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy; i de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta.

El regidor d'Urbanisme ha manifestat que "estem contents que es pugui començar aquesta obra, poques setmanes després de la signatura del conveni. És una obra important, de gairebé 240.000 euros, que resoldrà definitivament les patologies detectades al túnel. La col·laboració amb Ferrocarrils ha estat intensa, i els terminis per fer l'obra s'han ajustat al màxim, en un moment en què la mobilitat a la ciutat baixa".

Aloy ha remarcat que l'afectació estructural no era perillosa, però "sí que es percebia que hi havia pèrdues de formigó, que han estat controlades. No s'ha temut en cap cas per l'estabilitat de l'estructura, però suporta moltes tones i s'actua per resoldre les deficiències i la pèrdua d'adherència del formigó".

Pel que fa a les afectacions al trànsit, el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, ha assegurat que "aquest és un estiu d'intervencions importants a Manresa. Aquesta també ho serà. Hem treballat molt bé amb Ferrocarrils per programar aquests treballs quan la mobilitat es redueix de manera important a la ciutat, durant el període estival".

Serracanta ha explicat que es reforçarà la senyalització a carrer Sant Cristòfol, carretera de Vic i zones properes per alertar els conductors del tall de trànsit al túnel, i hi ha afegit que s'han compactat els treballs en dos mesos per tal que "abans de tornar de la vacances ja ho tinguem resolt". Serracanta ha esmentat com a itineraris alternatius "bàsicament la rotonda Prat de la Riba per accedir a Bases de Manresa" i, pel que fa a l'estació d'autobusos, s'utilitzarà només la sortida de l'equipament a la banda dels carrers Sant Antoni Maria Claret – Pare Clotet.

El regidor de Mobilitat ha afirmat que "som conscients que aquest any estan demanant molta paciència a la ciutadania per anar encaixant aquestes afectacions. Estem fent les obres a la Bonavista i la mobilitat està funcionant bé. Agraïm a la gent que hagi fet cas de les recomanacions d'evitar la cruïlla si és possible". Serracanta ha agraït la comprensió de la ciutadania i hi ha afegit que "creiem que són obres importants, que milloraran la ciutat, i mirem de minimitzar les molèsties, duent-les a terme durant els mesos d'estiu".