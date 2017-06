Aquest és l'efecte de les filtracions d'aigua i potassa

La imatge mostra l'estat de les plaques de formigó del sostre del túnel del carrer Indústria un cop han estat sanejades per deixar al descobert l'entramat metàl·lic que dóna solidesa a l'estructura i comprovar el seu estat. En alguns punts, l'aigua i la potassa que es filtra per les juntes del sostre del túnel ha arribat a precipitar formant petites estalactites que es poden veure. Just per sobre passen vies dels ferrocarrils Catalans.