La Cova estrena dues sales museïtzades i una botiga amb cara i ulls a la planta baixa

Una espardenya de sant Ignasi, una carta escrita de pròpia mà i un llibre de la primera edició impresa dels Exercicis Espirituals del 1553. Són algunes de les peces que exhibeix una de les dues noves sales que han museïtzat al santuari de la Cova, als espais annexos a l´església. La intervenció, que ha inclòs altres actuacions, ha costat prop de 230.000 euros, aportats per la Generalitat, la Diputació i la Caixa. La van començar l´octubre passat i l´han acabat aquest mes de juny.

Les millores s´han fet a la zona que hi ha al fons de l´església, passat l´altar, a mà dreta. Al marge del nou espai dedicat a sant Ignasi que exhibeix peces que acollia el museu de la Cova, que aquí han pres la dimensió que mereixen, també han consistit en l´adequació d´una botiga amb cara i ulls on era l´antiga sagristia i l´eliminació de les barreres arquitectòniques, de manera que, ara sí, les persones amb mobilitat reduïda tenen accés a tots els espais.

S´ha traslladat la sala d´actes anomenada del Pelegrí de la segona planta a aquesta planta baixa, en un lateral del claustre, ocupant l´espai on abans hi havia una sala de reunions i, antigament, les calderes. En aquesta nova sala es podran fer xerrades i projeccions. El trasllat permetrà, alhora, que l´espai que ocupava es pugui habilitar com a dormitori. Només falta instal·lar-hi les dutxes. El pare Lluís Magriñà, superior de la Cova, comenta que els trenta llits que hi ha actualment al Centre Internacional d´Espiritualitat Ignasiana (CIEI) són insuficients, i és que els diferents formats d´exercicis espirituals que acull el santuari fan que sempre hi hagi gent. Al costat del claustre també s´han millorat els serveis que hi havia pensant en les persones amb mobilitat reduïda.



El recorregut

Ara, quan s´entra a l´església, si s´arriba fins al final, a l´esquerra s´accedeix a la sala d´acollida que es va enllestir el març del 2015, que és on hi havia abans la botigueta i, entre d´altres, hi ha exposats els medallons de Sunyer i l´arrambador de marbre que hi havia a la coveta; el bol de sant Ignasi i la porta d´entrada a la coveta del 1625 al 1917 (porta que van travessar els pelegrins en el primer Any Jubilar Ignasià). Aquesta sala és annexa a l´avantcova, espai que es va rehabilitar i del qual es va millorar la il·luminació. Al seu costat hi ha la coveta, que es va despullar d´ornaments per recuperar-ne l´essència. La intervenció va costar 250.000 euros. Anteriorment, el 2013 van finalitzar les obres al CIEI, abans Casa d´Exercicis, que van costar 3 milions d´euros.

Just a l´altra banda de l´espai d´acollida, l´avantcova i la coveta, és on s´ha fet la darrera intervenció, amb la mateixa estètica -el potent roig de les parets- i de la qual tornen a tenir la responsabilitat l´arquitecte Ton Baraut, autor del pla rector de la Cova, i l´escultor Ramon Oms, encarregat de la part més artística. Aquest espai, que, abans de la intervenció, va acollir temporalment la botigueta, connecta l´església amb el claustre del santuari mitjançant sengles sales allargades (la que exposa peces del museu i una altra amb fotografies de l´evolució de la construcció de l´edifici de la Cova i una escultura barroca de fusta del segle XVII de la figura d´Ignasi en el moment del rapte) i la nova botiga, que ocupa l´antiga sagristia i d´on s´ha picat tot el guix de les parets i n´ha sortit la pedra i el relleu de la porta inicial del santuari, just a sota del campanar. En un costat de la botiga hi ha ara la recepció.



La sala Sant Ignasi

A la sala dita de Sant Ignasi amb peces del museu de la Cova hi ha una vitrina amb la primera edició impresa del llibre dels Exercicis Espirituals, en llatí (1553). La primera edició impresa de Les regles de la Companyia de Jesús, en llatí (1580), i una reproducció fototípia de l´original de les Constitucions de la Compa-nyia de Jesús i les seves declaracions per Sant Ignasi de Loiola (1554) de pròpia mà. També s´hi pot veure una carta autògrafa del sant (1 de febrer del 1551). Una còpia de l´espasa que va presentar a la Verge de Montserrat en la seva nit de vetlla d´armes (25 de març del 1522) i que hi va deixar (l´original és a Barcelona, a l´església del Sagrat Cor). Hi ha una espardenya del pelegrí, el cartell que va fer Joan Llimona el 1922 per celebrar el 4t centenari de l´arribada del sant a Manresa i un retaule de la figura d´Ignasi que era a l´església de l´antic Col·legi de Sant Ignasi el segle XVII.

Magriñà explica que al santuari de la Cova encara hi ha molta feina per fer, com ara renovar els altars laterals de l´església i pintar i canviar la il·luminació, entre d´altres, però que són intervencions que, com s´ha fet fins ara, només es portaran a terme a partir del moment que tinguin el finançament assegurat.

La Companyia de Jesús a Roma restaura el llibre original dels «Exercicis Espirituals» i Manresa en tindrà un facsímil

El manuscrit més antic dels Exercicis Espirituals de sant Ignasi de Loiola, amb notes autògrafes i que és un referent de l´espiritualitat cristiana, perillava pel pas del temps i la corrosió de l´àcid de les tintes. Recentment, ha estat objecte d´un tractament que n´ha assegurat la pervivència. La Cova en tindrà un facsímil, que ha demanat el seu superior, el pare Lluís Magriñà.

El manuscrit, escrit en castellà i sense data, ha estat reconegut des de sempre per la Companyia de Jesús com a autògraf d´Ignasi, que entre el 1522 i el 1523 va passar onze mesos a Manresa, on es considera que va viure una experiència transformadora. El santuari de la Cova n´és el llegat més internacional.

El text, de la mà d´un o diversos escribes, conté correccions i addicions del fundador dels jesuïtes en 32 punts i les 63 pàgines contenen 25.000 paraules i 370 paràgrafs.

La Cúria General, que guarda el manuscrit a l´Archivum Romanum Societatis Iesu, en va encarregar la restauració a Melania Zanetti, de la Università Cattolica del Sacro Cuore. El projecte, finançat per la Fundació Gondrá-Barandiarán, el va dirigir Carlo Federici, de la Universitat Ca´Foscari de Venècia i l´Escola Vaticana de Biblioteconomia.

Un complet marxandatge ignasià amb figures, joies i llibres en diversos idiomes

Gràcies a les últimes obres que s´han fet al santuari de la Cova, es pot dir que, per primera vegada, té una botiga amb una mica d´entitat. És a l´antiga sagristia, que és on, quan va començar a funcionar el Camí Ignasià, anaven els pelegrins perquè els posessin el darrer segell en la seva credencial. Ara, aquest espai d´acollida és al Museu Comarcal, a la Via de Sant Ignasi.

Fetes les obres, la sala ha canviat de dalt a baix. Hi ha ajudat que n´han tret tot el guix de les parets, que ha permès que llueixi la pedra de sota. Als prestatges i expositors de fusta clara hi ha una variada oferta de llibres d´espiritualitat ignasiana en diversos idiomes; la guia de la Cova; reproduccions en petit del sant Ignasi que hi ha a la Seu, de la porta d´acollida que hi ha a la plaça de Fius i Palà, del medalló de la creu del Tort, de l´escudella d´Ignasi; penjolls de l´escudella i de la creu del Tort; samarretes i clauers del Camí Ignasià, calendaris, postals...