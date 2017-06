La crisi afluixa, però els usuaris de la plataforma d'aliments no baixen

A la plataforma d'aliments de la Fundació Rosa Oriol cada mes hi van un miler de famílies a buscar menjar. Són 250 setmanalment. Comptant que la mitjana per família sigui de quatre persones, tirant baix, vol dir que dóna servei a més de 4.000 persones al mes.

Aquestes mil famílies inclouen les que ja anaven habitualment a la plataforma derivades pels serveis socials de l'Ajuntament, més les de Càritas, que abans recollien el menjar directament a l'entitat, al carrer del Joc de la Pilota, i que ara també van a la plataforma de la carretera de Vic, i 80 places més que els ha derivat l'Ajuntament.

Aureli Quintas, de la fundació, explica que el problema, ara, no és tant la crisi, que va ser la que, l'abril del 2009, va portar a la creació, a Manresa, d'un banc d'aliments liderat per sor Lucia Caram amb la implicació de diverses entitats de la ciutat i la comarca, sinó que «tenim persones de cinquanta anys i escaig, sense formació i sense una professió concreta» per a les quals trobar feina és molt complicat i que, per tant, s'estan cronificant a la plataforma. A l'altra banda, tot i que sigui en menor quantitat, hi ha la gent jove que té un sou insuficient. Quintas diu que «cada vegada n'hi vénen més. És el treballador pobre. Treballa, però no arriba a final de mes».



El perfil dels usuaris

Segons una estadística que van elaborar a la plataforma per al programa Ecoaliment de la Unió Europea, del qual formen part des del gener passat, el 65% de les persones que hi van són gent nascuda a Manresa i el 35% restant, immigrants. Pel que fa als beneficiaris totals, però, aquests percentatges pràcticament s'equiparen amb el 49 i el 51%, respectivament. La raó és que de cada usuari nouvingut en pengen moltes més persones que d'un de la ciutat perquè tenen més fills. Quant a l'edat dels usuaris, la franja d'edat majoritària és la de les persones que van dels 30 fins als 65 anys.