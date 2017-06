Dos mesos tallat el túnel d'Indústria per prevenir nous despreniments

A partir de dilluns i durant dos mesos els conductors hauran de buscar rutes alternatives al túnel del carrer Indústria, el que comunica l'estació d'autobusos amb les Bases de Manresa.

El motiu són les obres d'impermeabilització del sostre del túnel per on passen les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que a més de passatgers i altres mercaderies suporten un intents trànsit de potassa.

Les restes de potassa i l'aigua s'han escolat durant dècades -el túnel és del 1986- i han afeblit l'estructura fins al punt que el desembre del 2014 van caure quilos d'arrebossat del sostre, sense causar ferits.

Tot seguit es van dur a terme tasques de sanejament per garantir que l'estructura no estava malmesa. Els dies 21 i 22 de maig es va impermeabilitzar una part de l'espai que hi ha sota les vies i dilluns comença la fase definitiva de la intervenció.

De les nou vies se n'utilitzaran només tres durant els dos mesos. Es tallarà la sortida d'autobusos de l'estació cap al túnel i tots els vehicles hauran de sortir per la que dóna als carrers Sant Antoni Maria Claret i Pare Clotet. La inversió és de 240.000 euros.

Ahir, els regidors d'Urbanisme, Marc Aloy, i Mobilitat, Jordi Serracanta, i el responsable d'Infraestructures de FGC, Josep Comellas, van explicar que caldrà aixecar les vies per impermeabilitzar les juntes de la part superior de l'estructura (i evitar així les filtracions) i sanejar l'estructura.