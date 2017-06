Manresa tindrà el primer magatzem descentralitzat del Banc dels Aliments

Aureli Quintas, responsable de logística de la Fundació Rosa Oriol, a la nau on s´intal·larà el magatzem g. c.

Manresa inaugurarà el 18 de juliol el primer magatzem descentralitzat del Banc dels Aliments de Barcelona. Ocuparà part d'una nau de la Pirelli i donarà servei a entitats del Bages, Moianès i Berguedà, amb la previsió que mes endavant s'hi pugui afegir alguna altra comarca de la Catalunya Central. Per començar, aprofitaran aquesta prova pionera a Catalunya tretze entitats, que aglutinen més de 5.000 usuaris. La idea és que comenci a operar de cara al setembre vinent.

Jaume Torras, delegat del Banc dels Aliments de Barcelona al Bages i Moianès, ha valorat la creació d'aquest magatzem com «una fita col·lectiva important, després de cinc anys d'anar-hi al darrere». L'han fet possible la seva persistència, la implicació del Banc dels Aliments, de sor Lucía Caram (Fundació Rosa Oriol) i, també, la de la Diputació, l'Ajuntament, que pagarà el lloguer de l'espai (720 euros mensuals) i l'Obra Social La Caixa, que ha pagat els prestatges i també assumirà el sou de la persona que gestionarà el magatzem, on també hi haurà un voluntari, ambdós de la Fundació Oriol. L'entitat manresana ja fa temps que té un magatzem en una nau de Pirelli, al costat del qual es crearà el nou. Això permetrà aprofitar-ne la infraestructura, com el carretó elèctric per moure els palets.

Aureli Quintas, responsable de logística de la Fundació Rosa Oriol, recorda que, fins ara, «les entitats havien d'anar a buscar el menjar al Banc dels Aliments de Barcelona i que, a nivell econòmic, això els suposava una despesa bastant elevada, fins al punt que n'hi havia que els costava més el viatge que el que s'enduien». «Jaume Torras fa molt temps que va tenir la idea de crear un magatzem comarcal intermedi per, enlloc d'haver d'anar a Barcelona, anar a Manresa». El Banc dels Aliments portarà de manera gratuïta els aliments a la nau de Pirelli de la capital del Bages, on els podran anar a recollir les diferents entitats, que, tenint en compte que s'estalviaran diners en el transport, es preveu que puguin ajudar més endavant a pagar una part del lloguer del magatzem.

Un cop al mes, un tràiler de Barcelona portarà el menjar al magatzem, que és prou gran perquè hi entri, i durant un dia i mig es farà el repartiment a les entitats. Quintas explica que, més endavant, es vol fer el mateix amb la fruita i remarca el bon tracte que estan rebent dels responsables de Pirelli.