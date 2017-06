La manresana Terra guanya un premi internacional de disseny

arxiu particular

Terra, al mig, i Jané, guardonades arxiu particular

La manresana Paula Terra ha guanyat el segon premi del concurs internacional de disseny Glassberries que s'ha celebrat recentment a Berlín. Terra estudia quart curs al Centre Universitari de Disseny i Art EINA de Barcelona i va participar al certament juntament amb amb Núria Jané. Hi van participar 300 estudiants.

El concurs el convoca cada any la multinacional BA, dedicada a la producció d'envasos de vidre per a aliments i begudes. El repte era dissenyar un pot per a aliments que amb altres complements pogués tenir més utilitats.

Terra i Jané van proposar un pot de vidre per guardar aliments a granel, amb un tap de fusta. Amb quatre accessoris també es pot fer servir de colador, ratllador, espremedor i dispensador.

Terra i Jané també són les creadores de la prestatgeria Köllen, que s'ha presentat en fires especialitzades de València i Milà.