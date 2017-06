La música i l'arribada de la Flama protagonitzen la revetlla a Súria

Súria ha viscut la revetlla amb el ball i la música com a grans protagonistes, després de l'arribada de la Flama, com cada any a càr-rec d'esportistes de la vila.

Les celebracions de la nit més curta van engrescar l'ambient després de l'acte institucional a l'Ajuntament, amb les danses dels capgrossos i els balls de gegants i cascavells, i l'actuació dels Salats de Súria. Tot seguit, la Flama es va traslladar al Pla de la Font en una cercavila, i la festa va continuar a la plaça de Sant Joan, on es va encendre la foguera i es va fer un concorregut sopar de revetlla. El final de festa va ser un concert amb Trifàsic, Séptimo A i DJ Alexandre Main.



Nit i matinada tranquil·les

La revetlla va transcórrer amb normalitat i sense incidències destacables en el conjunt de les comarques centrals. En total, es van efectuar prop d'un centenar de serveis durant la nit i matinada de dissabte, sobretot a les comarques de l'Anoia i el Bages, i la majoria van ser per extinció de petits incendis en solars o en contenidors. A les carreteres la revetlla també va ser tranquil·la, sense accidents remarcables.