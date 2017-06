Bars i restaurants del Passeig confien que la gratuïtat de les cadires no els 'robarà' clients

Són tot un símbol. Les emblemàtiques cadires verdes del Passeig indiquen que el bon temps ha arribat i, malgrat que els ciutadans s'hi poden asseure gratuïtament per primera vegada, després d'un segle, la majoria ahir al migdia estaven buides. No hi havia el sol sufocador de les darreres setmanes, però hi havia més gent a les terrasses prenent un refresc o fent el vermut que no pas matant el temps a les cadires. Propietaris de bars i restaurants del Passeig es mostren més que confiats que no perdran clientela per la gratuïtat de les cadires.

«Tenim clients fidels i al Passeig hi vénen moltes persones. És clar que hi haurà gent que s'hi asseurà perquè ara les cadires són gratuïtes, però no ens perjudicarà gens. Aquest cap de setmana estem treballant amb la mateixa intensitat de sempre i no estem notant en absolut que els clients hagin deixat de venir a la terrassa per anar a les cadires», assegura Abdel Zarrok, responsable de la cafeteria Xaloc. De fet, troba bé que hi siguin perquè considera que «formen part de la història de la ciutat i és patrimoni manresà», a part de donar «un ambient estival» al Passeig. Moltes de les persones que s'hi asseien afirmaven que ho feien per primera vegada a la vida, però que de cap maneres deixarien de prendre un refresc o de menjar als bars de la zona i que després de descansar una estona a les cadires anirien a alguna de les terrasses.

Els cambrers de la Xixonenca portaven ahir gelats als clients a la terrassa que l'establiment té al Passeig i asseguraven estar treballant com quan s'havia de pagar per tenir dret a seure a les cadires verdes. «Som al centre la ciutat i aquí no para de passar gent que hi passeja i tenim clients asseguts a la terrassa al llarg del dia. No hem perdut clients els darrers dies i confiem a no fer-ho al llarg de l'estiu», explicava Sebi Rico, cambrer de la geladeria.



Més rotació

L'encarregat de la Pizzeria 1900, David Martínez, assegura que prefereix que hi hagi les cadires. «No ens afectarà gens. De fet, potser ens pot beneficiar. Si abans hi havia una persona que ocupava una de les taules simplement per passar-hi la tarda, ara potser preferirà seure a la cadires perquè són gratuïtes i les nostres taules hi haurà més rotació de persones que volen prendre un refresc o menjar», opina Martínez.

Responsables i treballadors de bars i restaurants consideren que si disposessin de més taules a les terrasses fins i tot les omplirien en les hores punta. De fet, de les 430 cadires del llegat de Rosa Cases, la Rosita –l'antiga propietària de les cadires del Passeig i que feia pagar per seure-hi– n'hi ha prop d'una quarantena que necessiten ser reparades. Una tercera part de la resta no s'han posat perquè l'Ajuntament ha rebut peticions de propietaris de terrasses del Passeig per poder disposar de més espai i millorar la mobilitat de la cruïlla entre el carrer Casanova, Arquitecte Oms i el Passeig. En total hi ha 272 cadires.

El manresà Gabriel Rius, de 70 anys, s'hi va seure ahir al migdia, juntament amb la seva dona, Anna Maria Pinya, per primera vegades després de molts anys de no fer-ho. «Ho he fet per nostàlgia, perquè abans sí que m'hi asseia, quan jo era jove i els de la meva edat per passar l'estona anàvem d'una punta a l'altra del Passeig. Abans, hi passaven la tarda dones grans que feien el tafaner tot observant qui hi passejava», bromeja Rius. La parella s'hi van trobar uns coneguts i hi van fer petar la xerrada, i van assegurar que ells sí que s'hi han assegut els darrers estius per prendre la fresca a canvi de 50 cèntims. Tots tenien clar que quan els vingués de gust un refresc anirien a la terrassa d'un dels bars o restaurants.

Ramon Cabrera, de 65 anys, va estrenar les vistoses cadires verdes del Passeig. «M'hi he assegut perquè m'hi he trobat un conegut i m'hi he parat una estona a xerrar. No hi havia pres la fresca abans, però tampoc sabia que s'havia de pagar. Trobo que la mesura és cor-recta perquè actualment s'ha de pagar per moltes coses i poder seure al asseig amb comoditat en aquests cadires és un avantatge per als habitants de Manresa», afirma. El que tothom té clar és que les cadires formen part del paisatge urbà els estius.