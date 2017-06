Comencen els treballs previs per construir una rotonda a la plaça del Remei de Manresa

Aquest dimecres s´iniciaran els treballs previs a la construcció d´una nova rotonda de petites dimensions a la plaça del Remei de Manresa. Regularà la cruïlla entre la Via de Sant Ignasi, els carrers Remei de Dalt, Joan XXIII i l´avinguda Bertrand i Serra.

La construcció de la rotonda forma part dels canvis de mobilitat que hi haurà a l´entorn de la plaça Bonavista, on s´hi estan fent obres. A causa d´aquests treballs es prohibirà aparcar a una part de la plaça del Remei, però es mantindran els sentits de circulació habituals. És previst que els treballs durin una setmana.

Amb la nova ordenació de trànsit que hi haurà a tot l´entorn de la Bonavista és previst que el carrer Joan XXIII sigui de sentit pujada i no de baixada com fins ara. Un tram del carrer Bilbao també canviarà de sentit per escurçar el trajecte dels vehicles que entren a la ciutat per la Via de Sant Ignasi i volen anar cap el centre.

Per altra part l´avinguda Bertrand i Serra serà de doble sentit, i no com ara que només es pot circular en direcció a la carretera del Pont de Vilomara. Aquest canvi es porta a terme per facilitar la sortida de vehicles de la ciutat en direcció sud, també per la Via de Sant Ignasi.

La rotonda de la plaça del Remei tindrà la missió de regular aquesta cruïlla quan es modifiqui la mobilitat a tot l´entorn de la Bonavista.

Altres canvis destacats seran la connexió directe del Passeig amb la carretera del Pont de Vilomara. Aquesta última serà de sentit únic ascendent i no de pujada i baixada com fins ara. També es canviarà el sentit de circulació del carrer Sant Joan d´en Coll i del primer tram de l´arquitecte Gaudí, i es pacificarà el trànsit al Jacint Verdaguer, amb voreres més amples i des d´on només es podrà anar en direcció al centre històric.

Les obres a la Bonavista de Manresa van començar a principis d´aquest mes de juny i és previst que durin 8 mesos. Els 4 primers al nucli central de la Bonavista, que és on s´hi està treballant actualment i que ha provocat que hi hagi canvis en el trànsit. Els 4 últims els treballs es concentraran als carrers i carreteres que hi conflueixen: passeig de Pere III, carretera de Santpedor, carretera de Vic, carretera del Pont de Vilomara, carrer Bisbe Comas i Mossèn Jacint Verdaguer.