Un estudiant de l'EPSEM idea sensors microbiològics per controlar la legionel·la

El projecte d´uns sensors microbiològics autònoms per al control de la legionel·la a les torres de refrigeració li ha valgut a l´estudiant de la Universitat Politècnica a Manresa Jordi Selva el segon premi a les millors idees de negoci del concurs Emprèn UPC-Yuzz.

Es tracta d´una iniciativa destinada a fomentar l´esperit i la cultura de la innovació entre els estudiants universitaris, i convocats pel Servei de Gestió de la Innovació a través de l´espai Emprèn.

El treball realitzat per l'estudiant de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa Jordi Selva porta per nom RemotLab. El va idear després d´una visita a una indústria, durant la qual es va adonar de la complicació i perillositat dels controls del bacteri que causa la legionel·la. A partir d´aquí va elaborar el projecte dels sensors microbiològics. El premi està dotat amb 2.000 euros.

El primer premi del concurs, de 3.000 euros i un viatge a Silicon Valley, als Estats Units, va anar a parar al projecte Qualla, impulsat per l´estudiant Sergi Porta, de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona de la Universitat Politècnica.

Els integrants de l'equip han creat un sistema que monitoritza la recollida dels nens i nenes de l´escola. Amb aquest projecte es vol facilitar la tasca de recollida dels infants tant als centres educatius com a les famílies, especialment a aquelles que pateixen la incompatibilitat d´horaris entre la vida familiar i laboral o altres que els impedeixen la recollida dels infants.

El tercer premi, dotat amb 1.000 euros, va ser per Marc Soler, de la Facultat d´Informàtica de Barcelona de la UPC, i Inés Castelltort, de l´Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

El projecte vol crear una plataforma d´economia col·laborativa entre persones que volen aprendre algun esport i les que el poden ensenyar. A més de facilitar trobar gent que pugui oferir coneixements en matèria esportiva, dóna l'opció a que les persones usuàries puguin compartir les classes així com les despeses d'aquestes.

En aquesta setena edició del concurs s´han presentat més de 50 projectes, dels quals es van seleccionar 20 prefinalistes el passat mes de gener. Des d´aleshores, els 34 impulsors del projectes -entre estudiants o recent titulats en enginyeria informàtica, telecomunicacions, enginyeria industrial, arquitectura o disseny multimèdia, a més d´altres titulacions com ara comunicació audiovisual, periodisme o relacions públiques, que no s´imparteixen a la UPC- han rebut assessorament per estructurar i defensar una proposta empresarial viable.

Ara el concurs s´amplia a l´àmbit nacional a través del programa Yuzz. Els premis es lliuraran la tardor vinent a madrid, i estan dotats amb 30.000, 20.000 i 10.000 euros.