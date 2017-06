La flota dels autobusos de Manresa passarà de dos a cinc vehicles híbrids

La flota dels autobusos urbans de Manresa passarà de dos a cinc vehicles híbrids, segons ha explicat a Regió7 el director d'explotació de Manresa Bus, Francisco Ledesma. L'octubre del 2015 en van entrar dos en funcionament, i la segona quinzena de juliol n'hi haurà tres més que substituiran els més vells de la flota. Manresa Bus disposa de 18 vehicles.

Fan menys soroll i també contaminen menys. «Els posarem a la línia que va al centre, al Guimerà», ha assegurat Ledesma, amb la qual cosa se solucionarà una part del problema que expressen els botiguers. El fet d'adquirir i posar en marxa els tres nous vehicles suposa «un esforç molt important per a tots», ha recalcat.

Per a Ledesma, Manresa Bus ha d'atendre amb totes les garanties els usuaris del transport urbà, i també vetllar perquè no es causin molèsties. «Tenim en compte els uns i els altres». Explica, però, que els vehicles s'han d'engegar uns minuts abans d'arrancar perquè funcioni l'aire condicionat, i més tenint en compte les altes temperatures que hi ha hagut les darreres setmanes. «Són temes puntuals, i no hi podem fer res més. L'autobús és un forn i hi ha usuaris a dins. Algunes botigues tenen les seves portes obertes permanentment. Tot té els seus pros i contres», afirma.

Els primers autobusos híbrids es van posar en marxa l'octubre del 2015. Combinen el sistema tradicional de tracció amb gasoil amb l'elèctric, que bàsicament es posa en marxa a l'hora d'arrancar i aturar-se a les parades, amb la qual cosa contaminen menys i també fan menys soroll. Fins al 50% menys. Els que circulen per Manresa estalvien el 22 % de combustible respecte als vehicles actuals de la flota. Tenen capacitat per a una trentena de persones assegudes.