L'Ajuntament manté els 72.000 euros d'aportació a la Federació d'Associacions de Veïns

L'Ajuntament de Manresa i la Federació d'Associacions de Veïns han signat el conveni del Pla de Desenvolupament Comunitari de la FAVM per a l'any 2017, amb una aportació de 72.000 euros, igual que els darrers anys.

El document va ser rubricat per l'alcalde, Valentí Junyent, i el president de FAVM, Enric Martí, en un acte que també va tenir la presència del segon tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge i Barris, Joan Calmet, i el membre de la junta de la FAVM Faustí Fígols. L'objecte del conveni és regular la col·laboració entre l'Ajuntament i la FAVM amb l'atorgament d'una subvenció de 72.000 euros per portar a terme els objectius fixats en la regidoria de Barris i Acció Comunitària, així com el desenvolupament de Plans de Desenvolupament Comunitari, amb la finalitat de donar suport a les polítiques inclusives. Els Plans de Desenvolupament Comunitari són estratègies d'intervenció social que inclouen la participació d'agents territorials i serveis.