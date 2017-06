Manresa té el doble de zona blava per habitant que les ciutats de població similar

L'Ajuntament de Manresa va celebrar en fer pública la voluntat d'ampliar el nombre de places de zona blava que la ciutat passaria a tenir una ràtio de places regulades «equiperable a la de ciutats similars». L'Ajuntament afirmava aleshores en la nota de premsa que actualment Manresa, amb les 668 places regulades existents, té una ràtio de 9 places per cada 1.000 habitants, i que, amb l'increment de places (la previsió és que a partir del setembre n'hi hagi 1.183), la ràtio passaria a ser de 16, una xifra que el consistori assegura que està en sintonia amb ciutats semblants.

Aquest diari ha consultat el nombre de places de zona blava de ciutats amb un volum de població semblant al de Manresa i ha comprovat que, amb l'ampliació de la ràtio, la capital del Bages s'alinea amb ciutats amb menys població, i en canvi, té una ràtio molt superior a la de ciutats amb una població superior als 70.000 habitants.

D'aquesta manera, les ciutats consultades que superen la barrera dels 70.000 habitants i que no arriben als 90.000 tenen totes, ­excepte Manresa, una ràtio de places de zona blava inferior a 9 per cada 1.000 habitants, la meitat de la que tindrà Manresa a partir del setembre, que serà de 16.

En canvi, la capital del Bages sí que es posa al nivell de ciutats amb menys població, com ara Granollers, on la ràtio, segons la consulta feta per aquest diari, és de 13 places per cada 1.000 habitants; Vilafranca (15 places per cada 1.000 habitants) i Vic (19 places per cada 1.000 habitants). També està en consonància amb la capital bagenca Igualada (11 places per 1.000 habitants) o Esparreguera, que recordem que té un volum de població que no representa ni la tercera part de la de Manresa, amb 16 places per 1.000 habitants.

A l'altra cara de la moneda, sobresurten de manera notable les poblacions costaneres de Castelldefels, que té una ràtio de 22 places per cada miler d'habitants, i Vilanova i la Geltrú, amb una enorme oferta d'aparcament regulat (més de 2.000), i amb una ràtio de 32 places per cada 1.000 habitants.

Viladecans, tot i tenir menys de 70.000 habitants, es posa en línia amb ciutats amb més població i té actualment una ràtio de 7 places d'aparcament regulat per cada miler d'habitants.

Mig miler de places més



Amb la prevista ampliació del nombre de places de zona blava, Manresa en tindrà un total de 1.183. Actualment hi ha 668 places i se'n pintaran 515 de noves.

Els carrers on a partir de la tardor caldrà pagar per aparcar són: el carrer del Bruc i l'Era de l'Esquerra, vials en què que, segons l'Ajuntament, s'amplien per donar «més oferta a una zona en la qual la zona blava té molt alta ocupació».

També es pintaran places blaves al carrer Saclosa, al Carrasco i Formiguera, al Ginjoler i un tram de l'Alcalde Armengou. En aquests carrers s'amplien, tal com destaca el consistori, «per donar servei a la gran quantitat de comerços i establiments que hi ha, que generen una gran mobilitat i un trànsit important». Uns altres vials que tindran zona blava són els carrers Sèquia, Camps i Fabrés, Passatge del Ferrocarril, Aragó i Sèquia. En aquests carrers, segons fonts municipals, «s'amplien per donar servei a l'estació de tren, però alhora al carrer Carrasco i Formiguera i al Passeig quan aquella zona estigui saturada». La nova zona blava als carrers Primer de Maig, Súria i l'ampliació a Circumval·lació permetran, segons l'Ajuntament, «augmentar el servei quan el tram central del Passeig o la resta de Circumval·lació està saturat». També tindran aparcaments regulats els carrers Jacint Verdaguer i Joan Jorba i Pont de Vilomara. S'amplien, segons el consistori, «per donar servei a tots els vehicles que actualment estacionen incorrectament a Jacint Verdaguer»; i els carrers Era Firmat i Bonsuccés, que han de servir per ampliar les places disponibles al tram baix de la carretera de Vic, que presenta una alta ocupació.