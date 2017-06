Personal sanitari es forma per atendre millor els transsexuals

Més de 120 professionals de l'atenció primària de la Catalunya Central i docents de la UManresa han participat en un curs d'atenció a la salut de les persones amb identitats de gènere diverses, que ha organitzat la Gerència Territorial Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut.

El curs, que es va dur a terme durant tot un matí a la sala d'actes de la Fundació Universitària del Bages (FUB), va anar a càrrec de Rosa Almirall Oliver, directora del programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona Ciutat i responsable de la Unitat Trànsit, d'atenció a les persones transgènere.

El principal objectiu del curs, que va ser molt ben valorat pels assistents, és sensibilitzar i facilitar coneixements als professionals per donar una atenció respectuosa i adequada a les persones transgènere. Durant la primera part es va presentar el servei Trànsit que treballa per a l'acompanyament en temes de salut a les persones amb identitat de gènere divers. A la segona part es va parlar sobre l'atenció a les persones transgènere segons les diferents etapes de la seva vida, des de la infància fins a la maduresa.

La unitat Trànsit és pionera a l'estat espanyol en el tractament d'aquestes persones des d'una visió integral de la seva salut.

Es basa en un model amb visió inclusiva de la salut i defineix el fet transgènere com una expressió més de la diversitat i autodeterminació de la identitat de gènere de la persona. Per tant, atén i dóna accés als serveis a persones transsexuals i a tota la diversitat de persones amb identitats no estàndards. L'accés al servei passa per unes entrevistes d'acompanyament entre professionals i la persona transgènere on s'escolta el seu relat, les seves necessitats i desitjos i el gènere que sent com a propi.