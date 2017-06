El PSC avisa que el crematori del Pont Nou ha demanat llicència ambiental

El president del grup municipal del PSC de Manresa, Felip González, ha fet públic que el grup Mémora, propietari de Fontal, ha demanat llicència ambiental per al projecte de tanatori amb crematori al costat del cementiri i està a exposició pública

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar dijous passat un anunci oficial de l'Ajuntament de Manresa mitjançant el qual s'obre període d'exposició pública a l'atorgament de llicència ambiental per a la construcció d'un nou tanatori a Manresa, que inclouria l'obertura d'un forn crematori, a tocar del camí del Suanya. L'anunci és signat per l'alcalde, el 9 de juny passat. En publicar-se el dia 22, s'acaba d'obrir un termini de 30 dies hàbils per tal que qualsevol persona física o jurídica pugui presentar al·legacions en el cas que es consideri afectada per la instal·lació.

Segons González, es tracta d'un nou cas en què «la tan pregonada transparència del govern municipal queda en no res quan les qüestions que són objecte de debat o d'actuació esdevenen polèmiques».

En aquest sentit, González recorda que el tinent d'alcalde d'Urbanisme (i ara també de Llicències), Marc Aloy, va instar els grups de l'oposició a debatre sobre la conveniència o no de la instal·lació en el moment en què «l'empresa interessada a construir demanés llicència».

En aquest sentit, l'equip de govern sap com a mínim des de primer de mes de la voluntat de construir, «però ha esperat que ens adonem de l'esmentada petició pel nostre habitual repàs als anuncis que es publiquen al Butlletí Oficial de la Província».

Per al cap de files socialista, es tracta d'un exemple més «de la dubtosa voluntat política de parlar-ne, perquè han tingut gairebé un mes per convocar-nos, per donar-nos a conèixer el projecte tècnic presentat, i no han tingut temps de fer-ho o no ho han volgut fer», afirma.