Els 'universitaris' d'Ampans ja no tenen por

Cares de felicitat i satisfacció i amb un punt d'emoció encomanadissa. Ahir els 21 estudiants que han participat al primer programa universitari per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Universitària del Bages, pioner a l'estat espanyol, van recollir el seu diploma d'aprofitament del curs. El mostraven orgullosos als seus familiars presents a l'acte.

Durant el lliurament es va anunciar que el projecte, batejat amb el nom d'UniversiMÉS, tindrà continuïtat el curs vinent. A més a més s'ampliaran les places i les classes seran setmanals, i no cada quinze dies com fins ara. El que va començar sent una iniciativa pràcticament experimental ha acabat sent un projecte que ja no té marxa enrere, com va dir el president d'Ampans, Sebastià Catllà, una de les entitats col·laboradores del programa universitari, finançat pel BBVA-CX.



Acte de graduació

Si el curs universitari ha sigut una experiència nova per a les 21 persones amb discapacitat intel·lectual que hi han participat, ahir en van tornar a viure una altra d'igualment intensa: una mena d'acte de graduació. Hi havia nervis, com el primer dia de classe, però també somriures de complicitat que van trencar el gel i van aportar dosis d'espontaneïtat. Havien complert el seu objectiu: ser universitaris, que se'ls reconegui com a tal, i la feina feta.

El seu estat d'ànim el van resumir els estudiants Meritxell García i Antonio Hinojo. En nom de tots els alumnes del primer curs d'UniversiMÉS van explicar que «no ens havíem imaginat mai anar a la universitat. Estàvem il·lusionats però teníem pors. Pors que ara ja no hi són. Ens hem sentit integrats. Ha sigut una experiència increïble que ens ha fet créixer com a persones».

Com en qualsevol acte de graduació, hi va haver lliçó magistral. Va ser a càrrec del president del consell editorial i exdirector de Regió7, Gonçal Mazcuñán. Va esperonar els alumnes a tenir sentit crític, a aprendre i a enriquir-se com a persones i ciutadans, a opinar, i a fer aportacions a la societat. «El curs us ha donat pistes per conèixer el món i sortir dels paranys de l'exclusió a la qual us sotmet sovint la societat», els va dir.



Les intervencions

També van intervenir el músic Natxo Tarrés, que va fer de professor del mòdul de cultura i art; l'estudiant de Logopèdia Carla Ramos, que va ser mentora dels alumnes; Xavier Linares, director territorial del BBVA-CX Catalu-nya, que va anunciar que l'entitat bancària continuarà donant suport a un «projecte d'èxit»; i el president d'Ampans, Sebastià Catllà, que va opinar que els estudiants «han demostrat el que són capaços de fer».

El director general de la FUB, Valentí Martínez, va afirmar que UniversiMÉS ha tingut èxit pel compromís i il·lusió dels alumnes, les seves famílies, els objectius d'aprenentatge de la universitat, les coordinadores del curs (Laia Cladellas i Cristina Llohis), l'aliança estratègica amb Ampans i l'aportació del BBVA. «Estem contents i ho volem compartir», va manifestar.

Abans dels parlaments es va veure un vídeo en el qual alumnes, professors i familiars explicaven la seva experiència a l'UniversiMÉS. «La més gran de la meva vida», deia un d'ells. Reblava el clau un dels professors: «Vaig sortir de classe amb la sensació d'haver après molt més jo que ells».

Els altres triomfadors de la tarda van ser la coral infantil de les Escodines, un altre exemple d'integració, i la de la FUB, que van cloure l'acte amb un concert.