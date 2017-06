VÍDEO: Els alumnes de 6è de FEDAC Manresa acomiaden el curs amb molt de ritme

Ha arribat l'estiu i, amb ell, el final de les classes a les escoles i les celebracions pel final de curs. Uns dels alumnes que han celebrat l'arribada del bon temps d'una manera més original són els de sisè de primària de l'escola FEDAC Manresa, que han acomiadat l'any a les aules amb un divertit videoclip on versionen la cançó 'Cake by the Ocean' de la banda DNCE.

El tema l'ha produït el discjòquei i productor Oriol Puig (conegut musicalment com a Dj Puxi), mentre que els suriencs David i Biel Macià s'han encarregat de la gravació i edició del vídeo. També hi ha col·laborat el cantant manresà Jordi Repullés (Hey! Pachucos); tots ells sota la coordinació i direcció de l'educador i músic David Bernal.

En la gravació del vídeo hi han participat un centenar d'alumnes, que també es van encarregar de dissenyar el clip i preparar les coreografies que hi ballen.