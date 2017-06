Entitats socials i sindicals, molestes per la manca de resposta de l'equip de govern

Centre d´Iniciatives per a l´Ocupació (CIO). Volen formació per a aturats amb recursos propis de l´Ajuntament

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, UGT, CCOO, Càritas i la Plataforma de defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran estan molt queixosos amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa per no haver respost a cap de les seves propostes per dotar la ciutat d'uns pressupostos més socials.

Asseguren que ho tornaran a intentar de cara als pressupostos municipals del 2018, però abans han volgut deixar constància que consideren que l'actitud de CDC i ERC no ha estat «gens respectuosa respecte a la nostra representativitat i compromís permanent amb la ciutat».

Han volgut recordar que diverses entitats ciutadanes van elaborar un document de 14 propostes que van titular «Propostes per a uns pressupostos més socials», amb idees per incorporar als comptes de la ciutat enguany.

El document va ser presentat a l'equip de govern i registrat com a instància seguint el que preveu formalment el procediment administratiu. Es va demanar també una reunió per poder explicar les propostes i rebre directament les opinions i possibilitats d'incorporar-les al pressupost municipal íntegrament, modificades i, si no es podien incorporar, saber els motius de la manca d'acceptació.

Fins avui, «malauradament , no hem rebut cap resposta, ni oficial ni oficiosa, i tampoc ha estat contestada la nostra instància», afirmen.

Això fa que valorin aquesta actitud del govern municipal «molt negativament» i la considerin «gens respectuosa amb la nostra representativitat i compromís permanent amb la ciutat».

La Federació de Barris, UGT, CCOO, Càritas i la Plataforma de defensa de les pensions asseguren que «hem demanat en diverses ocasions tractar el contingut del document esmentat però tampoc han servit de res les peticions i no se'ns ha convocat». Malgrat la manca de resposta del govern, les entitats han decidit continuar la coordinació entre elles «amb l'objectiu que Manresa tingui uns pressupostos més socials i més participatius».

Anuncien que han començat a treballar les propostes per al pressupost del 2018 «mantenint bona part del document inicial, adaptant-lo al moment present i incorporant-hi noves aportacions».

El nou document estarà enllestit a mitjan juliol, el faran públic «i prendrem totes les mesures al nostre abast perquè s'incorporin al pressupost del 2018 les propostes que farem. Estem a meitat de mandat i encara podem incorporar als pressupostos del 2018 i 2019 canvis que veiem raonables i possibles». Acaben reprovant l'actitud del govern de la ciutat.