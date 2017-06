Esfune insisteix que Mémora pressiona Ada Colau amb el crematori del Congost

Un cop el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ha publicat la petició de llicència ambiental per construir un crematori al costat del cementiri de Manresa (vegeu Regió7 d'ahir), l'associació Esfune, presidida per Aureli Sánchez –que també és el promotor d'un crematori a Sant Fruitós de Bages–, ha insistit que es tracta d'una maniobra de Mémora per pressionar l'Ajuntament de Barcelona i la seva alcaldessa, Ada Colau.

Aureli Sánchez assegura que «va prenent cos» l'operació de Mémora, que és propietària de la manresana Fontal, per pressionar l'Ajuntament de Barcelona després que aquest fes pública la seva intenció de promoure una funerària municipal.

Segons Sánchez, Mémora pressiona l'Ajuntament de Barcelona amb la possibilitat de portar fins a Manresa part de les cremacions en què els familiars del difunt no volen ser-hi presents, i que són la majoria.

Els crematoris de Barcelona són propietat de la societat municipal Cementiris de Barcelona SA, i que Mémora reduís la seva utilització podria afectar de forma milionària la seva facturació.

I una de les proves, segons Sánchez, és que qui fa la petició de llicència és, «paradoxalment i en contra de tota lògica», Serveis Funeraris de Barcelona SA, en comptes de Funerària Fontal SA.

Sánchez afirma que demanar-la a nom de Serveis Funeraris de Barcelona SA té la finalitat, entre d'altres, «de sabotejar la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de vendre's el seu 15% de Serveis Funeraris de Barcelona SA, la resta de participació (85%) està en poder de Mémora». L'Ajuntament de Barcelona es vol vendre la seva participació a Serveis Funeraris de Barcelona i, posteriorment, crear una funerària municipal per oferir serveis funeraris a la ciutat de Barcelona el 30% més econòmics.



CDC i ERC, en sintonia

Sánchez ha volgut fer notar que aquestes accions que vol dur a terme l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona per abaratir el cost dels serveis funeraris a la ciutat troba una frontal oposició dels grups municipals que «casualment» són els que manen a l'Ajuntament de Manresa, CDC i ERC.

Segons Sánchez, si aquesta situació ja presenta prou interrogants, s'hi afegeix el fet que el Grup Mémora està a la venda des de principi de l'any 2016, quan va sortir amb un preu de 550 milions d'euros. Sempre segons la mateixa font, l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona de liberalitzar els serveis funeraris de Barcelona i la creació d'una funerària pública va fer reduir molt aquesta cotització. Actualment hi ha un fons de pensions holandès, Ontario Teachers, que n'ofereix 400 milions.