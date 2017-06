L'Ajuntament de Manresa mostra el seu orgull LGTBI

La bandera LGTBI llueix al balcó principal de l'Ajuntament de Manresa. Se n'ha fet la penjada conjunta, en un breu acte al qual han assistit l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la regidora de la Dona i Igualtat, Cristina Cruz, i representans de tots els grups municipals. En concret, hi eren presents els regidors Joan Calmet (CDC), la mateix a Cristina Cruz (ERC), Gemma Tomàs (CUP), Felip González (PSC), Miguel Cerezo (C's), Ton Sierra (DM) i el regidor no adscrit Miquel Davins.



L'acte es realitza en compliment de l'acord del Ple de la Corporació de data 16 de juny de 2009, que va acordar el desplegament d´una bandera multicolor a la façana de l´ajuntament el dia 28 de juny, per commemorar el Dia de l´Orgull LGTBI. Malgrat que l'acte institucional se celebra des d'aquest any el 19 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, es manté l'acte de penjar la bandera el 28 de juny.



Els fets d'Stonewall

El Dia de l´Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall , on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s´escollíscom en la identitat i expressió de gènere.L'Ajuntament de Manresa s'adhereix a les institucions del país que donen suport al desenvolupament de la Llei 11/2014 de 10 d'octubre, per garantir els drets LGTBI, i les polítiques de no discriminació del col·lectiu, i també amb la celebració de les jornades per a l´alliberament LGTBI, o la implementació de serveis per a aquest col·lectiu.És per això oneja a la façana principal del consistori la, que ha esdevingut el símbol del moviment i de la tolerància. Es tracta d'una manera d´expressar el compromís i suport de la ciutat a la necessitat de seguir avançant en els drets de totes les persones i construir una societat sense discriminació de cap mena.

L'any passat, l´alcalde Valentí Junyent va afirmar a l´acte institucional que hi va haver a l´Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l´Orgull LGTBI, el col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, que Manresa vol ser capital contra tota mena de discriminació.



L´acte va atraure poc públic al saló de sessions. A la presidència hi havia representants de tots els grups municipals amb la voluntat de visualitzar la unanimitat que genera la lluita contra qualsevol mena de discriminació homòfoba, i a favor de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Junyent va assegurar que tot i els avenços dels últims anys en aquest àmbit, encara és necessari i convenient celebrar el Dia Internacional de l´Orgull LGTBI «per refermar el nostre compromís amb els drets de les persones».