Manual de la FUB sobre immobilitzacions per a casos d'emergències

La Fundació Universitària del Bages presenta avui al migdia el llibre Movilizaciones e inmovilizaciones, un manual que aprofundeix en l'anàlisi de les tècniques i els materials que utilitzen els professionals de la salut que treballen en l'àmbit extrahospitalari per immobilitzar i mobilitzar pacients, dos processos que són essencials en la cadena assistencial.

El llibre forma part de la col·lecció Expertia d'Edicions FUB i ha estat elaborat per setze autors, coordinats per Rubén Castillo i dirigits científicament per Susana Simó.

Segons l'autora del pròleg, comunicadora, infermera i antropòloga i responsable de la Secretaria de Divulgació de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), Rosa Pérez, el llibre es convertirà en «una obra de referència per a la preparació del professional sanitari que treballi en l'àmbit extrahospitalari».

El llibre parteix de la base que l'assistència sanitària fora de l'àmbit hospitalari està condicionada pels contratemps que poden sorgir en un entorn que no es pot controlar. Això requereix, per tant, que els professionals segueixin tot un seguit de processos addicionals quan fan la mobilització i la immobilització d'un pacient. El manual està plantejat com una obra didàctica i visual, que serveixi per reforçar coneixements dels professionals de la sanitat extrahospitalària i ampliar-los amb aspectes materials i tècniques.