La PAHC ocupa l'oficina de Catalunya Caixa de davant de Crist Rei, a Manresa

Membres de la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages han ocupat aquest dimecres al matí l´oficina que l´entitat bancària Catalunya Caixa té al passeig de Pere III de Manresa just davant de l´església de Crist Rei.

Una trentena d'activistes s´han tancat a l´interior de l´oficina per reclamar la condonació d´un deute hipotecari de 50.000 euros del Juanma, un dels seus membres, que va signar una hipoteca amb l´entitat que ara no pot pagar.

Segons ha pogut saber Regió7, la última oferta que l'empresa Anticipa, que gestiona el parc immobiliari de BBVA, ha traslladat a l'afectat és la de condonar una xifra que oscil·laria entre els 15 i els 20.000 euros i deixar la resta a retornar al banc. Una oferta, però, que ha estat rebutjada per insuficient per afectat i activistes, que reclamen la dació a zero.

Els membres de la plataforma han anunciat que, com en ocasions anteriors, mantindran la tancada fins aconseguir la dació a zero de l´immoble de l´afectat.