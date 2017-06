El PSC creu que Junyent optarà a la reelecció en funció de la política catalana, no de la ciutat

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, repetirà com a candidat a l'alcaldia en funció del resultat de les pròximes eleccions autonòmiques catalanes i no de Manresa i el seu progrés. Està resignat a l'hora de fer front a l'emergència social que viu la ciutat, i ha fiat massa les inversions de la Manresa ignasiana a una possible visita del Papa que «ja sembla descartada pel mateix batlle». Aquestes van ser algunes de les perles que el president del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Manresa, Felip González, va dedicar ahir al govern que lidera Junyent. Va ser durant el contrabalanç dels dos anys de l'executiu municipal que va fer González al mateix lloc on Junyent va fer el seu balanç la setmana passada, a la seu de la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.

Per al dirigent socialista, en els dos anys de govern de Junyent no només hi ha hagut «clars, sinó també grisos i obscurs». Va remarcar que l'exemple més recent que «no tots són flors i violes» és el cas del Vermellgate, que va fer perillar el govern de coalició entre Convergència i Esquerra a causa de les suposades gravacions que la primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell, va fer al dirigent del PDeCAT David Bonvehí. González no descarta que es puguin produir «noves fuites de confiança i de credibilitat» com va passar amb Estefanell. També va trobar a faltar una disculpa als manresans i manresanes per com es va gestionar la crisi.

González va opinar que Ju-nyent està pendent del context nacional a l'hora de decidir si tornarà a optar a l'alcaldia d'aquí a dos anys per si té possibilitats reals de tenir influència en la política catalana.



Resignat

Creu que Junyent està «massa resignat» pel que fa a l'atenció de l'emergència social. En la seva opinió cal «mirar de redreçar la visió assistencialista, per encaminar-nos cap a una mirada més llarga, oferint oportunitats de guanyar-se la vida a qui ara només ajudem a sobreviure».

També va parlar de transparència. Va assegurar que massa vegades és l'oposició qui fa anuncis «d'aquelles coses que no agrada comunicar al govern», com les revocacions de subvencions europees a l'edifici Impuls o exposicions públiques que només s'anuncien al BOP.

Va augurar que els pròxims dos exercicis hi podria haver un increment d'impostos i taxes per compensar «l'estrès pressupostari» que pateix l'Ajuntament.



Ennuegats d'obres

De les obres que es fan a Manresa pensa que poden acabar ennuegant la ciutadania, i pel que fa a la campanya d'empadronament que va anunciar l'alcalde per recuperar la categoria de ciutat gran amb més de 75.000 habitants, González va opinar que la millor acció «és millorar la qualitat de vida dels manresans i manresanes». Per això cal sostre per a tothom, feina, educació pública, comunicacions i la millora de l'espai públic, «que arriba tard i se centra massa en l'asfalt i menys en voreres, barreres arquitectòniques» i parcs infantils.

González va trobar a faltar autocrítica durant el balanç de dos anys de govern que va fer Junyent la setmana passada en un acte públic. «Us parla el cap de llista que obté els pitjors resultats del PSC de la història a Manresa», va reblar González en la seva particular autocrítica.