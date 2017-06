El túnel d'Indústria està tancat també a peu

La imatge mostra el túnel del carrer Indústria de Manresa, que posa en contacte l'estació d'autobusos amb les Bases, tancat no només a la circulació rodada sinó també al pas de vianants. Aquesta situació es donarà durant els dos mesos que durin les obres d'impermeabilització del sostre, per on s'escola aigua i potassa, que ha anat afeblint la seva estructura.