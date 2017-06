Desallotgen quatre activistes de la PAHC després de més de 10 hores tancats al BBVA

A quarts de sis de la tarda, els Mossos van entrar per primera vegada al banc per identificar els activistes

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar ahir al vespre els quatre activistes de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages que durant més de 10 hores van ocupar l'oficina que l'entitat bancària Catalunya Caixa (ara BBVA) té al passeig de Pere III de Manresa, just al davant de l'església de Crist Rei.

A mitja tarda el BBVA va presentar una denúncia. Després d'una primera aparició de tres dotacions dels Mossos a quarts de sis de la tarda per identificar els activistes, al voltant de dos quarts de nou del vespre van tornar al banc, aquesta vegada amb una ordre judicial que va permetre el seu desallotjament, que es va desenvolupar sense cap incident.



El relat dels fets

L'ocupació havia començat al voltant de les deu del matí, quan uns 30 membres de la PAHC van entrar a l'oficina.

Els activistes reclamaven la condonació d'un deute hipotecari de 50.000 euros del Juanma, un dels seus membres, que va signar una hipoteca amb Catalunya Caixa que ara no pot pagar. Aquesta hipoteca va ser comprada pel fons d'inversió Blackstone, i està sent gestionada per la immobiliària d'aquest grup, Anticipa.

Però el Juanma no és l'únic afectat. El seu exsogre, que va ser el seu avalador a l'hora de comprar el pis, també podria perdre el seu habitatge en no poder fer front al deute.

Anticipa va traslladar als afectats al migdia la seva darrera oferta, que és condonar una xifra que oscil·laria entre els 15.000 i els 20.000 euros i deixar la resta a retornar al banc. Una oferta, però, que va ser rebutjada des del primer moment pels afectats i pels activistes, que reclamaven la dació a zero del deute amb la companyia.

A l'hora del tancament de la sucursal bancària, 8 dels activistes van decidir quedar-se dins l'establiment davant la negativa a les seves demandes. Tres membres de seguretat del banc els van custodiar fins al moment del desallotjament.

Quatre dels activistes, que van sortir voluntàriament de l'immoble al llarg de la tarda, van denunciar que no deixaven entrar aigua ni menjar a l'interior de l'oficina, i que tampoc no permetien sortir els membres de l'associació que hi havia a dins.

El Juanma i el seu exsogre tenen ara aquesta oferta damunt la taula, i en els propers dies decidiran conjuntament amb la resta d'activistes de la PAHC quines accions faran en el futur per continuar el pols amb Anticipa.

Tot i el desenllaç final, el col·lectiu va assegurar que es duran a terme noves reivindicacions en aquest cas.