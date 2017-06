El govern i l'oposició, sense discrepances en el dia de l'orgull LGTBI

La bandera de l'arc de sant Martí va penjar durant tot el dia d'ahir de la façana de l'ajuntament de Manresa des de primera hora del matí.

En un acte senzill però molt significatiu, membres del govern i representants de tots els grups municipals van dur a terme la penjada conjunta de la bandera en una acció simòlica amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI).

L'acte va ser presidit per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. També hi van participar els regidors del govern Joan Calmet (CDC) i Cristina Cruz (ERC), i els de l'oposició Gemma Tomàs (CUP), Felip González (PSC), Miguel Cerezo (Cs), Ton Sierra (DM) i el regidor no adscrit Miquel Davins.

El consistori va repetir per novè any consecutiu l'acte institucional de col·locació d'aquesta bandera, que es du a terme en compliment de l'acord del ple municipal de l'Ajuntament del 2009, en suport de la diversitat de gèneres, i també com a reivindicació per expressar el compromís de la ciutat per garantir els drets de totes les persones i construir una societat sense discriminacions.