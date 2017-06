Monbus deixa usuaris a l'estacada dos cops en un mateix trajecte

Els passatgers aturats al costat del vehicle avariat. Van caldre tres autobusos per arribar a Manresa arxiu particular

Usuaris de la línia d'autobusos entre Manresa i Barcelona que opera Monbus van patir ahir una nova odissea més que se suma al llarg historial negre de la companyia. Un dels vehicles que cobria el trajecte entre Barcelona i la capital del Bages, en concret el de 2/4 de 6 de la tarda, es va haver d'aturar perquè es va trencar una de les finstres, que va quedar penjant i balancejant-se, amb el perill de caure en qualsevol moment. L'autobús és un dels que fan el viatge directe entre les dues ciutats.

Davant d'aquesta situació, perillosa per als usuaris del transport i fins i tot per als altres vehicles que en aquell moment circulaven per l'A-2, on van passar els fets, el conductor del bus va informar els passatgers que s'aturava i que la companyia enviaria un altre vehicle provinent d'Esparreguera per continuar el viatge.

Però les sorpreses no es van acabar aquí. El segon autobús, el que havia de rescatar els viatgers, es va avariar. Va començar a sortir fum negre del motor i també va haver de parar, van explicar testimonis dels fets a Regió7. Per segona vegada en una mateixa tarda, els passatgers van quedar a l'estacada durant el mateix trajecte entre Barcelona i Manresa.

A la tercera va anar a la vençuda. Finalment, els usuaris del servei van pujar en un tercer vehicle, que la companyia Monbus va mobilitzar des de Martorell i que, aquest cop sí, va arribar a la capital del Bages.

Usuaris del servei van presentar una queixa formal pels fets i van expressar els seus dubtes que els vehicles de la companyia reuneixin totes les condicions de seguretat.

Un autobús de la mateixa empresa però de la línia que comunica Igualada amb Barcelona es va incendiar a final del mes passat al Bruc. L'incident no va causar ferits, però la Generalitat va anunciar l'obertura d'un expedient sancionador a l'empresa perquè va considerar que els fets eren greus i inadmissibles.