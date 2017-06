El president de la Cambra de la Propietat de Manresa compareix al Congrés contra les ocupacions

Pere Ribera, President de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, ha comparegut -Comissionat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya- davant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, a petició de la Diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró.

Pere Ribera ha defensat la reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil contra les ocupacions d'habitatges de titularitat de persones físiques i entitats socials tenidores d'habitatges per destinar a ús social.

Aquesta proposició va adreçada a protegir els petits propietaris o persones que visquin en un habitatge social adjudicat, i que han vist "okupada" casa seva de forma il·legal.

El Ple del Congrés dels Diputats va admetre a tràmit el dia 14 de març de 2017, una proposició de llei per agilitzar les accions de desnonament en ocupacions il·legals d'habitatges



Suport a la reforma

En la seva compareixença, les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya han donat suport a la proposta de reforma de la Llei d´Enjudiciament Civil per tal d´agilitzar el procés de recuperació de les finques ocupades il·legalment.

Aquesta proposició de Llei preveu la modificació de la Llei d´Enjudiciament Civil per tal d´accelerar els terminis en els desnonaments davant les ocupacions, atès que ara com ara els tràmits que fan possible la recuperació dels habitatges són molt lents.

La proposta pretén que qui ocupi il·legalment un habitatge hagi de desallotjar-lo per ordre judicial immediatament, llevat que acrediti en un curt període de temps, un títol de propietat o lloguer que l´habiliti per romandre-hi. Aquestes mesures no es podrien aplicar per a desallotjar persones que impaguen les rendes de lloguer o les quotes hipotecàries, ni tampoc s´hi podrien acollir els grans tenidors de finques.

L´actual Llei d´enjudiciament civil no preveu cap tràmit civil àgil que permeti resoldre aquesta situació. Segons paraules textuals, entre els proponents, de la diputada Lourdes Ciuró: "Avui existeix una economia submergida organitzada que actua amb total comoditat i que obté un lucre elevadíssim a costa de la precarietat aliena, perquè ofereix temps, ja que resulta que no hi ha cap mecanisme eficaç per poder desallotjar les persones que ocupen il·legalment. Els procediments són llargs, són costosos i, sobre la base de la dilatació en el temps d´aquestes actuacions judicials, es presumeix de poder instal·lar persones en habitatges que no els corresponen i garantir-los a més que ningú no vindrà a pertorbar-los en la seva ocupació".



Segons la Cambra, en aquests anys de crisi el fenomen okupa ha crescut i s´ha estès, sobrepassant les situacions de necessitat social fins a convertir-se en moltes ocasions en un negoci organitzat per màfies especialitzades que forcen l´accés als pisos per a desprès vendre l´ús de l´habitatge a altres persones, sense que els importin gens els legítims drets dels propietaris.



Per resoldre aquestes situacions, els propietaris han d´afrontar ara per ara procediments judicials que sigui per via penal o per via civil, no deixen de ser llargs, lents i costosos.



La proposició de llei pretén oferir una protecció efectiva als petits propietaris i a les persones amb un habitatge social adjudicat que han vist com ocupaven casa seva de forma il·legal. Aquestes mesures no es podrien aplicar per a desallotjar persones que no paguen les rendes de lloguer o les quotes hipotecaries, ni tampoc s´hi podrien acollir els grans tenidors de finques.



La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages manifesta tot el seu suport a la iniciativa parlamentaria de regular un procediment àgil per obtenir una rapida resolució judicial que permeti als propietaris recuperar el seu habitatge i a les administracions executar la seva política d´habitatge social.