431 persones ateses durant el 2016 i 121 situacions de racisme identificades

SOS Racisme va atendre durant l'any passat 431 persones. D'aquestes, 124 eren casos d'anys anteriors i 307 eren persones ateses per primer cop.

Entre les 307 demandes noves s'han identificat 121 situacions de racisme, però d'aquestes, 41 no han estat denunciades i, per tant, el Servei d'Atenció i Denúncia per a Víctimes de Racisme

i Xenofòbia no ha pogut actuar.

Les 80 restants són els casos de racisme nous assumits enguany, als quals cal sumar els 124 casos d'anys anteriors que continuen oberts, en els quals, per tant, se segueix treballant.

Sobre les 121 situacions de racisme noves, en el 28% de les situacions hi estan implicats cossos policials, el 17% responen a conflictes entre particulars, també un

17% són situacions de discriminació en els serveis privats, i un altre

17% es donen en l'àmbit laboral. El 12% són situacions de discriminació en l'accés a drets socials, el 4% denúncies a mitjans de comunicació, el 3% són de casos amb agents de seguretat privada i el 2% de casos tipificats com a extrema dreta.

Cal tenir present que el 34% de les situacions de racisme no han

estat denunciades. El 2015 van ser el 42%. El percentatge ha disminuït el 8%, però SOS Racisme alerta que «la dada segueix mostrant una situació molt preocupant, tant pel que suposa per poder donar resposta a les situacions de racisme, com per diagnosticar i proposar polítiques de prevenció en aquest àmbit».