El 94,02 % dels estudiants han aprovat la selectivitat, amb una nota mitjana de 6,43

El 94,02% dels 31.580 estudiants catalans que els dies 13, 14 i 15 de juny es van presentar a les proves d'accés a la universitat (PAU) les han aprovat, una xifra 3 punts inferior als resultats del 2016, quan les van aprovar el 97,05% dels alumnes.

Els 25.960 estudiants que han aprovat les proves han obtingut una nota mitjana de 6,434, mentre que l'any passat va ser de 6,642, i la nota mitjana d'accés a la universitat ha estat de 7,003, quan l'any passat va ser de 7,035.

La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va destacar que els resultats d'aquest any «estan en la línia habitual de les proves d'accés a la universitat dels últims anys». També va informar que 408 alumnes han obtingut una nota superior a un 9 de mitjana, dels quals 176 són nois i 232 són noies.

Jou va opinar que en l'accés a la universitat la mitjana de batxillerat «ha de pesar més que la nota de l'examen d'accés», perquè el batxillerat valora la constància i la trajectòria de l'alumne. Per aquest motiu va defensar que per entrar a la universitat el 60% de valoració recaigui en el resultat de batxillerat i el 40% en el resultat de les PAU, que és el sistema per atorgar places públiques a les universitats catalanes.