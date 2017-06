Avui comença una triple oferta festiva als barris de Manresa

Avui arrenquen els actes festius d'estiu en tres barris de la ciutat, Sant Pau, Cal Gravat i la Balconada, que posen una triple programació de lleure a l'abast dels veïns perquè puguin triar i remenar.

A la Balconada, la festa major comença avui amb el Torneig Infantil de Futbol. I a partir de les 11 de la nit els joves podran gaudir del DJ Lolo. Demà començarà el dia amb activitats esportives. Primerament hi haurà el partit exhibició d'Ampans i després les finals del torneig infantil de futbol. A més, hi haurà una gimcana ciclista a l'escola Serra i Hunter.

Els més artístics podran gaudir d'una exposició de manualitats al Casal de Gent Gran i a la tarda s'entregaran els premis del concurs de dibuix. Els amants de la gresca no es podran perdre el cercatasques a partir de les 5 de la tarda. Tot seguit hi haurà el pregó de les festes, que anirà acompanyat d'actuacions de salsa, hip-hop i sevillanes. La jornada festiva acabarà amb Patxanga musical. L'últim dia es podrà visitar l'exposició de manualitats. A partir de les 11 del matí hi haurà jocs d'aigua a la pista poliesportiva, i tot seguit s'entregaran els premis del concurs de fotografia. Al migdia, abans de gaudir del final de la festa, hi haurà l'oportunitat de visitar la Masia de la Culla.

El tret de sortida de les festes de Cal Gravat es fa avui a les 9 del vespre amb cinema a la fresca, amb la projecció de la pel·lícula Trolls. A partir de demà, començarà la gresca a les 5 de la tarda amb un espectacle infantil, i tot seguit hi haurà música en directe. Al vespre, els veïns podran gaudir d'un sopar popular, i el dia acabarà amb un gran espectacle de varietats. Diumenge, la celebració es traslladarà a la pista esportiva, on al matí tindrà lloc la festa d'aigua i més tard la de l'escuma. A la tarda hi haurà un berenar i jocs.

Al barri de Sant Pau, demà començarà la festa major amb les Olimpíades de Sant Pau. A la tarda es podrà gaudir del cercatasques pels carrers del barri, i seguidament al camp de futbol se celebrarà el Holi Festival. Al vespre, tindrà lloc la missa de festa major, i en acabar començarà el ball de nit amb l'orquestra Aiwascat. Diumenge, els aficionats a la cuina podran participar en un concurs de paelles, seguit d'un vermut i d'un dinar popular. A la tarda, l'animació infantil posarà el punt final als actes festius del barri. Dilluns, hi haurà la xerrada sobre com funcionen els desfibril·ladors, i dimarts hi haurà una projecció d'una pel·lícula infantil.