La Cambra de la Propietat intervé al Congrés contra l'ocupació d'habitatges

Pere Ribera, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, ha defensat davant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats els arguments contra les ocupacions d'habitatges de particulars i d'entitats socials que els destinin a ús social. Ribera ha comparegut comissionat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya per defensar la reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil.

El ple del Congrés dels Diputats va admetre a tràmit el dia 14 de març del 2017 una proposició de llei per agilitzar les accions de desnonament en ocupacions il·legals d'habitatges.

En la seva compareixença, les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya han donat suport a la proposta de reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil per tal d'agilitzar el procés de recuperació de les finques ocupades il·legalment.

Aquesta proposició de llei preveu la modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil per tal d'accelerar els terminis en els desnonaments davant les ocupacions, atès que ara com ara els tràmits que fan possible la recuperació dels habitatges són molt lents.

La proposta pretén que qui ocupi il·legalment un habitatge hagi de desallotjar-lo per ordre judicial immediatament, llevat que acrediti en un curt període de temps un títol de propietat o lloguer que l'habiliti per romandre-hi. Aquestes mesures no es podrien aplicar per desallotjar persones que impaguen les rendes de lloguer o les quotes hipotecàries, ni tampoc s'hi podrien acollir els grans tenidors de finques.

La proposició vol protegir els petits propietaris o persones que visquin en un habitatge social adjudicat, i que han vist okupada casa seva de forma il·legal.