Càritas i la DO del Pla de Bages presenten un acord per facilitar la inserció laboral

Joan Soler, president del Consell Regulador de la DO del Pla de Bages, i Fina Tarrés, directora de Càritas Manresa, han formalitzat aquest matí l'acord de col·laboració i de conveni entre les dues entitats amb el programa "Empreses amb cor" de Càritas en relació a la restauració del patrimoni de pedra seca i el conreu de la vinya. En una roda de premsa celebrada aquest matí a la Seu del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, s'ha fet oficial l'acord amb la signatura del mateix.

Es tracta d'una col·laboració amb la que Càritas posarà a disposició de la DO del Pla de Bages persones que estan formades en diferents àmbits del procés d'elaboració dels vins del Pla de Bages. Els impulsors de l'acord ho han definit com una "ajuda mútua entre aquestes dues entitats" que permetrà, per una banda, la inserció laboral de les persones que estan dins del projecte de formació laboral Activa't de Càritas, especialitzat en el conreu de vinyes, i per l'altra, que els treballadors de la DO del Pla de Bages rebin suport laboral de persones que ja estan formades en el treball de la pedra seca i en diferents àmbits del cultiu de vinyes.