Es declaren quatre incendis en menys de quatre hores, aquesta nit, a Manresa

Quatre focs de vegetació han cremat aquesta passada nit a Manresa, en menys de quatre hores de diferència. Tots els focs han estat apagats ràpidament per efectius dels Bombers de la Generalitat (en algun cas, extingit pels mateixos veïns) i s'han produït entre les 8.20 del vespre d'ahir i les 12 d'aquesta passada mitjanit.

El primer foc va cremar vegetació de la zona coneguda com "la gespeta", al parc de la Font del Gat, entre el carrer Dante i el carrer de la Font del Gat. El petit foc va ser apagat per veïns, que van utilitzar dos extintors i una galleda d'aigua, segons han precisat els Bombers. Una dotació del cos d'emergències va treballar al punt de l'incendi durant 20 minuts, acabant de remullar la zona cremada.

Al cap de menys de tres hores, quan passaven 10 minuts de les 11 de la nit, una dotació dels Bombers va tornar a fer una sortida per un incendi de matolls al carrer de Sant Joan de Manresa, al costat de la subestació transformadora de Fecsa Endesa. En aquest cas el foc va cremar 250 m2 de vegetació i una dotació va treballar per apagar-lo durant 25 minuts.

Al cap de mitja hora, cap a les 23.37, un altre foc de matolls va cremar 200 m2 en una zona del costat del camp de futbol de les Cots, molt proper al punt on s'havia produït l'incendi anterior. Una dotació dels Bombers va treballar-hi durant mitja hora.

Finalment, quan passaven 5 minuts de la mitjanit, un últim foc de vegetació, en aquest cas més important, va calcinar 1.500 m2 quadrats de matolls situats al costat de la via del tren, al polígon del carrer de Sant Joan d'en Coll, una zona també molt propera als punts on s'havien produït els dos incendis anteriors. Bombers ha informat que malgrat la proximitat amb la via del tren, no ha calgut tallar la catenària, perquè a aquella hora no hi havia circulació de trens. Dues dotacions de Bombers han treballat al lloc dels fets durant 45 minuts.

La Policia Local de Manresa sospita que els tres últims focs, tots al sector de la Pujada Roja i declarats en pocs minuts de diferència, podrien haver estat provocats.