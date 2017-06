La manresana Maria Torras obté la millor nota de Catalunya de selectivitat

Després de les ciències, i especialment de la física, el que més agrada a la manresana Maria Tor-ras Pérez és cantar. Aclaparada per l'atenció mediàtica que ha generat obtenir la nota més alta de selectivitat de Catalunya, afirma que no està convençuda de la car-rera que triarà. O bé el doble grau de Física i Matemàtiques de la UAB, o bé Física o bé Nanotecnologia. La nota de tall no li suposarà cap problema triï el que triï. De moment aprofitarà l'estiu per descansar, sortir, estar amb els amics i fer alguna escapada a la platja.

Torras, de l'institut Pius Font i Quer, va treure un 9,80 de l'examen de selectivitat, la mateixa puntuació que tres estudiants més, la gironina Ivet Cano Boada, de l'institut Santiago Sobrequés Vidal de Girona, Mònica Torrecilla Vall-Llossera, del col·legi Santa Teresa Ganduxer de Barcelona, i Anna Sallés Rius, de l'Aula Escuela Europea, de Barcelona.

Torras va estudiar a l'escola Vedruna de Sallent, va fer l'ESO a l'IES Llobregat també de Sallent, i el batxillerat al Pius Font i Quer de Manresa. Veïna del Suanya de Manresa, explica que l'examen de la selectivitat li va anar bé, però que no es pensava treure la millor nota. «Això mai no se sap. També depèn de la sort, dels nervis». Va fer la prova a la Politècnica de Manresa.

Diu que no hi ha cap secret per preparar-se els exàmens. «No clavo els colzes una setmana abans. Estudio el que necessito, i t'ha d'agradar mínimament».

Ha fet batxillerat científic, però aclareix que tot i que és més de ciències «també m'agrada llegir poemes». La música és la seva altra gran afició. Té el 6è grau professional de piano, però «sobretot m'agrada molt cantar. A casa ho saben prou», afirma rient. Forma part del grup vocal Cromàtics, format per estudiants del Conservatori de Música de Manresa.

Li interessa la política. «De petita deia que volia ser presidenta de Catalunya. Ara ja no. De moment». Explica que està decebuda per la data del referèndum. El dia abans que compleixi 18 anys. Per tant, no podrà votar, es lamenta.



Un 9,50 a Oliana

Les altres notes més altes han sigut a Tarragona, amb un 9,75, d'Arnau Dolç Férrez, dels Pallaresos. A Lleida hi ha hagut un triple empat, amb un 9,50, entre Oriol Ruiz Isant i Pol Morell Ferrer, de Lleida, i Laia Angrill Perelló, veïna d'Oliana, que estudia a l'institut Arrels II de Solsona.