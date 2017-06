Un meló a canvi de donar sang, a Sant Joan de Déu

Mercafruits torna a col·laborar amb el Banc de Sang i obsequiarà amb un meló (la Flor) a totes aquelles persones que donin sang a la Fundació Althaia - Hospital Sant Joan de Déu durant el mes de juliol.

Aquesta campanya té com a objectiu impulsar la donació de sang a Manresa durant l´estiu, un moment en què les reserves de sang baixen fins a un 30%. En la primera edició de la campanya, es van repartir 350 melons.



La donació de sang, un hàbit cívic



Malgrat els avenços científics i tecnològics, la sang no es pot fabricar. És per això que la donació voluntària i altruista és encara l´única via per obtenir tota la sang necessària per atendre a tots els malalts de Catalunya. De fet, es calcula que diàriament es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang.

De cada donació de sang se´n beneficien com a mínim tres persones, ja que durant el processament de cada bossa s´obtenen concentrats d´hematies o glòbuls vermells, plaquetes i plasma.

Tots aquests components de la sang caduquen passats uns dies, per això és necessari donar-ne de forma regular. Podem donar sang més d´una vegada l´any. En concret, les dones poden donar-ne 3 vegades i els homes 4.