SOS Racisme denuncia des de Manresa que la discriminació quotidiana creix

SOS Racisme va fer ahir a la mesquita El Fath de la fàbrica de l'Aranya de Manresa la primera presentació a Catalunya del seu informe anual, que alerta sobre un «augment del racisme social».

L'informe destaca que les situacions de discriminació racista a Catalunya «es donen majoritàriament en els àmbits de la vida quotidiana», una tendència que es va enquistant perillosament.

Segons l'informe del 2016, la identificació de persones d'origen estranger al carrer «és constant i és la font principal dels conflictes que originen aquestes discriminacions racistes». SOS Racisme considera que aquestes actuacions provoquen una criminalització del col·lectiu, que té efectes

en l'opinió pública, que va fent seva la creença que alguna cosa deuen haver fet.

Entre els casos de discriminació protagonitzats pels cossos de seguretat publica, SOS Racisme destaca l'actuació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. «És el cos policial involucrat en més casos de discriminació racista, i això provoca que la majoria de casos se situïn al municipi de Barcelona, on hi ha una incidència continuada en el col·lectiu de la venda ambulant no autoritzada», assegura.

La presentació de l'informe «Invisibles. L'estat del racisme a Catalunya 2016» va anar a càrrec de Mònica López i va tenir la presència de Francesc Xavier Navarro, de Tots fem Bages, i d'Abdellah Anhari Nahari, president de la mesquita El Fath.

Una trentena de persones van assistir a la presentació que va tenir lloc ahir.