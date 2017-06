«Ens volem grasses, lletges, peludes»: la nova crida d'Acció Lila contra la pressió estètica

Amb el començament de l'estiu, el col·lectiu feminista de Manresa Acció Lila ha iniciat una campanya contra la pressió estètica. Sota el lema de "Contra la pressió estètica, trenquem els vostres motlles", en els passats dies ha atacat i assenyalat diverses botigues de roba, amb graffitis i siluetes que mostraven una diversitat de cossos.

Aquesta acció, que dóna començament a la campanya, tenia per objectiu, segons el col·lectiu, "mostrar-nos tal com som, amb cossos que no s'ajusten a la norma, que desafien la imposicio patriarcal i que son reals i rebels". De la mateixa manera, tambe es volia denunciar "el sistema capitalista patriarcal que s'aprofita de nosaltres, que ens imposa una bellesa obligatoria i ens empeny a emmalaltir i ser infelices per aconseguir-la, generant d'aquesta manera beneficis per les empreses". Les joves assenyalen que "aquesta es una de les formes de control i opressió mes eficaces de sistema capitalista patriarcal".

Davant tot aixo, Accio Lila ha manifestat dir "prou a la pressio estetica i als vostres motlles que ens oprimeixen". Expliquen que reivindiquen "la diversitat dels nostres cossos", amb la voluntat de "anar mes enllà de la cossificació". Per això, exclamen que "ens volem grasses, lletges, amb imperfeccions, peludes, despentinades, calbes, arrugades, amb estries. Ens volem tal i com som i com ens doni la gana ser", i afirmen amb contundència: "Treurem a la llum tot allò que voleu amagar de nosaltres".

Les joves denuncien que "les dones sempre hem estat reduides a ser mer cos", essent exposades a "imatges irreals" que porten a "la recerca impossible del cos perfecte". "Això te repercussions en la nostra seguretat i autoestima", continuen, "fent-nos sentir incòmodes amb el nostre propi cos, obsessionant-nos i fins i tot posant en risc la nostra salut, fisica i psiquicament".

Des del col·lectiu feminista defineixen la pressió estètica com a "violència subtil i present en molts aspectes de la nostra vida diària", i posen com a exemple les tales, els anuncis, els maniquins, l'operacio biquini o la imposicio de la depilacio. "Tot allo que ens fa sentir malament amb el nostre cos", ressumeixen. I declaren amb fermesa que, davant "una societat capitalista, consumista i patriarcal com en la que vivim, on han fet que la roba, les modes i la imatge siguin molt importants per les joves, es inacceptable que el simple fet d'anar de compres o passejar pel carrer ens suposi un calvari al veure que no complim amb els ideals que ens imposen".

Des del col·lectiu feminista anuncien que la campanya seguirà amb properes accions, fent que "el feminisme ocupi els carrers, generant un dialeg, polititzant la realitat, creant incomoditats als beneficiaris de la nostra opressio". Expliquen que, si surten al carrer, es "per donar visibilitat a totes aquelles diversitats o parts dels nostres cossos que incomoden i per trencar amb la cosificacio que ens imposen i ens esclavitza".