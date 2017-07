El crematori del Pont Nou tindria capacitat per fer 3 incineracions al dia

El crematori que el grup Mémora, propietat de Fontal, projecta al costat del cementiri de Manresa tindrà capacitat per fer tres incineracions al dia. Disposarà de quatre sales de vetlla, una cafeteria, una sala de cerimònies amb una capacitat per a 140 persones i un aparcament per a 46 vehicles, d'acord amb el projecte presentat a l'Ajuntament.

Segons el Grup Municipal Socialista, l'expedient ja disposa de tots els informes favorables dels serveis tècnics. Al mateix temps ha denunciat que la llicència es va sol·licitar el 22 de febrer passat, fet que posa en dubte la transparència de l'equip de govern en aquest tema, assegura.

Per al president del Grup Municipal del PSC, Felip González, la data en què es va sol·licitar la llicència, el 22 de febrer, és rellevant per diversos motius. Per una banda perquè denota que l'empresa vol construir de seguida l'equipament i que, «potser d'acord amb l'Ajuntament, va demanar la llicència fins i tot abans que s'acabés d'aprovar definitivament la modificació del pla del Pont Nou que l'havia de fer possible».

González també recorda que a l'abril hi va haver un «intens» debat al ple municipal sobre aquest tema quan ja feia dos mesos que es tramitava la llicència. «Al regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, no se li va acudir que era rellevant informar que l'Ajuntament ja ho estava fent». Quan Mémora va demanar la llicència va abonar una taxa de 5.250 euros.

González també troba destacable que l'activitat tingui els informes favorables previs dels serveis tècnics. Fins i tot abans de l'esmentat ple l'Ajuntament va comunicar a l'empresa que calia introduir millores el projecte.

Per al PSC, el projecte que es vol implantar a Manresa no és una instal·lació especialment gran. Segons l'expedient que és a exposició pública, preveu fer 3 incineracions cada dia, «encara que la promotora apunta en el seu informe que pot arribar a un màxim de 288 anuals».

El PSC ja va avançar el març que les modificacions urbanístiques planificades al Pont Nou eren per fer-hi un crematori, i que no entenia per què el govern no ho feia públic.