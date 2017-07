Endavant Bages denuncia retallades de drets laborals a centres i eixos comercials

Endavant Bages ha portat a terme una campanya per denunciar la retallada de drets laborals a centres i eixos comercials. Membres de l´entitat política han repartit 200 catàlegs -dissenyats com els que promocionen la roba de les principals marques- aquest matí a establiments dels carrers Guimerà i al Passeig Pere III de Manresa. L´acte de protesta s´ha desenvolupat amb total normalitat i ha tingut una bona acollida per part dels treballadors i els clients.

La campanya s´ha portat a terme a 19 centres i eixos comercials dels Països Catalans i ha estat organitzada per Endavant i el sindicat Coordinadora Obrera Sindical. Sota el nom de #DretsDeRebaixes, les organitzacions de l'esquerra independentista han denunciat «les precàries condicions laborals i els sous de misèria d'aquests establiments, condició indispensable per a l'enriquiment obscè dels empresaris propietaris de les cadenes comercials». La denúncia també subratlla «la feminització d'aquest sector, ja que són majoritàriament dones qui pateixen aquestes pèssimes condicions». L'acció s'emmarca en la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació.