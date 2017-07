Es veu a venir «un augment provisional del preu de la gestió i del tractament»

Sobre l'afectació econòmica que tindrà aquesta operació, el consorci assegura que cal tenir en compte que part del cost quedarà compensat pel fet que els municipis pagaran menys cànon, ja que aportaran menys tones de residus a l'abocador.

També s'ha arribat a un acord amb el Vallès Occidental perquè porti part dels seus residus (també prèviament tractats) a l'abocador de Bufalvent i que pagui per cada tona aportada.

A més, demana que es tingui en consideració que el cost provisional d'aquesta gestió està molt per sota del que suposaria per al Bages assumir els 10 milions d'euros de la construcció de la planta resta.

Interrogat directament sobre quina afectació tindrà aquest augment de costos en la taxa de les escombraries que paguen els ciutadans, comerços i empreses, Marc Aloy, que en aquests moments és el president de la comissió executiva del consorci, ha afirmat que «la taxa afectarà d'una manera molt diversa i per això no podem aprofundir més perquè hi ha models molt diferents».

Aloy reconeix que, «evidentment hi haurà una pujada, els municipis en són coneixedors i van aprovar aquesta proposta sent conscients del que significava d'increment, però han de ser ells els que valorin de quina manera apliquen aquest increment».

I afegeix que «el consorci no s'hi posa perquè afecta l'autonomia de cada municipi i s'anirà veient en el moment de traslladar aquest increment del cost a cada municipi».

Arribat el moment, cada municipi decidirà si assumeix el sobrecost que comporta aquesta operació o el trasllada als ciutadans.

Pel que fa als 10 milions d'euros que es preveu que costi la construcció de la planta de tractament de residus, seran íntegrament finançats per la Generalitat.