Endavant Bages denuncia retallades de drets laborals en centres i eixos comercials

Endavant Bages va portar a terme ahir una campanya per denunciar la retallada de drets laborals en centres i eixos comercials. Membres de l´entitat política van repartir 200 catàlegs -dissenyats com els que promocionen la roba de les principals marques- a establiments del carrer Guimerà i al Passeig de Manresa. L´acte de protesta es va desenvolupar amb total normalitat i va tenir una bona acollida per part dels treballadors i els clients, segons l´entitat.

La campanya s´emmarca en una acció de protesta a escala nacional. Les organitzacions de l´esquerra independentista volien denunciar «les precàries condicions laborals i els sous de misèria d´aquests establiments, condició indispensable per a l´enriquiment obscè dels empresaris de les cadenes».