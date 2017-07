Fins ara evitaven ser atesos per metges

El projecte per integrar les persones transsexuals en el sistema sanitari, i en la societat en general, va néixer el 2012. I va sorgir quan Almirall va veure que no s'atenien individus d'aquest col·lectiu de la forma adequada. «Fins fa pocs anys no n'hem estat conscients perquè són persones que no s'adrecen de forma habitual als centres sanitaris per por de ser estigmatitzats. Encara tenen molts recels i, precisament, treballem perquè això s'acabi i siguin atesos tenint-ne en compte les necessitats», explica la ginecòloga.