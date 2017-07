La Manresa de les Bases centra la sèrie històrica de l'estiu de Francesc Comas

La Manresa de les Bases és un conjunt de deu articles que es publicaran els diumenges d´estiu a Regió7. Analitzen la situació de Manresa al voltant de l´any que els delegats de la Unió Catalanista van aprovar al saló de sessions de l´ajuntament, aleshores denominada sala capitular, les bases per a una Constitució Regional Catalana. Aquest document polític es coneix amb el nom de Bases de Manresa, i enguany es commemoren els 125 anys de la seva aprovació amb una sèrie d´actes sota el suport de l´Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Diumenge que ve hi haurà la primera entrega de la sèrie d´articles que signa l´historiador manresà i col·laborador habitual d´aquest diari Francesc Comas. La sèrie comprèn una visió de la ciutat des del 1886, any en què es va publicar el llibre Lo Catalanisme, de Valentí Almirall, i que constitueix la primera exposició sistemàtica de la doctrina catalanista, fins al 1906, quan Enric Prat de la Riba va publicar La Nacionalitat Catalana, que va donar origen a la Lliga Regionalista.

Al llarg de deu diumenges es descriurà el paper de Manresa durant aquells vint anys, quan va arribar a ser la quarta ciutat de Catalunya. Els articles narraran la importància dels fenòmens migratoris relacionats amb la situació econòmica de la indústria tèxtil i altres, la importància de l´agricultura de regadiu i un sector comercial molt dinàmic però que va patir greus moments de crisi, com la pèrdua del mercat colonial. La ciutat va créixer cap al nord i va guanyar sòl urbà sobre el regadiu, es van formar nous barris i es van instal·lar nous equipaments, com l´Escorxador o el mercat de les Mandongueres.

Una ciutat dinàmica comportava una societat que també ho fos i, per això, aquells anys, es van crear una sèrie d´entitats, algunes de les quals encara conservem avui, com l´Orfeó Manresà, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, l´Agrupació Cultural del Bages i el Centre d´Esports Manresa, entre d´altres. Una societat diversa i amb diferents grups socials que van protagonitzar moments d´eufòria i també moments de crisi i de conflicte. De tots aquests aspectes tractaran els deu capítols de la sèrie La Manresa de les Bases.

Dotzena edició

Aquesta serà la dotzena sèrie estiuenca que signa Comas. L´historiador ha tractat anteriorment els barris de Manresa, la nomenclatura dels carrers, els edificis amb història, els manresans i manresanes il·lustres, la història d´alguns vials, les festes de la ciutat (que van protagonitzar la sèrie estiuenca tres anys consecutius), els mercats i el comerç de la ciutat, deu moments bàsics de la història de la capital del Bages i, l´any passat, les destruccions de Manresa.

Nascut a Manresa, Comas és llicenciat en Geografia i Història i ha treballat com a professor de primària i de secundària en escoles de la ciutat i de la comarca. Va formar part de l´equip docent de l´Escola de Mestres de Manresa (UAB) i dels cursos de reciclatge de català per a mestres. També ha exercit la docència a la FUB.

És autor i coautor de llibres de text de primària, secundària i batxillerat, i de materials didàctics més específics. Ha escrit prop d´una trentena de llibres sobre Manresa i la comarca, els darrers dels quals, centrats en institucions i entitats. El llibre dels 25 anys del mercat de Puigmercadal, el dels 40 anys del Bàsquet Manresa, el dels 700 anys del Gremi de Constructors d´Obres de Manresa i Comarca, un de dedicat al pintor manresà Josep Vila Closes, el dels 200 anys del col·legi de procuradors de Manresa, la Història del Bàsquet a Sant Fruitós de Bages, o els 200 anys de l´edifici de l´actual residència Montblanc.

President del Centre d´Estudis del Bages, és un guia habitual de les visites històriques que s´organitzen a la capital de la comarca, i també és conferenciant afamat i membre de la Fundació Independència i Progrés. Al diari Regió7, signa a La Revista dels dissabtes la sèrie «Històries del Bages», que aquest any ha superat el capítol 500. De fet, s´han publicat 2 volums de la sèrie amb la selecció d´alguns dels articles que es publiquen des de l´any 2006.