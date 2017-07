Ple en el concert de suport a les caputxines

Més de cent persones van assistir ahir al vespre al concert que va organitzar la plataforma de suport a les germanes del convent de les caputxines. L'acte va tenir lloc al monestir del carrer Talamanca i hi va actuar la coral Ressons de Calaf. L'organització va voler expressar així el seu suport a les germanes en el conflicte que mantenen amb al bisbe de Vic per la per la cessió del convent.