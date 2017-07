particular

La pluja no 'espatlla' la festa del barri de Cal Gravat

La pluja d'ahir a la tarda no va ser un impediment perquè els nens gaudissin dels actes infantils de la festa del barri de Cal Gravat. A la tarda hi havia actuacions infantils que el temps va obligar a traslladar sota les veles. Els actes estan tenint una bona acollida, i en les activitats familiars hi participa un públic nombrós. Divendres a la nit, un bon nombre de veïns va assistir al cinema a la fresca. Ahir a la nit, en tancar l'edició del diari, encara s'havia de representar l'espectacle Varieteés.